Begini Cara Klaim E-Voucher Diskon Listrik 50 Persen Lewat Aplikasi PLN Mobile hingga 28 April 2026

JAKARTA - Begini cara klaim e-Voucher diskon listrik 50 persen lewat aplikasi PLN Mobile hingga 28 April 2026. PT PLN (Persero) kembali memberikan Diskon listrik 50 persen berupa diskon tambah daya listrik 50 persen.

PLN memberi program diskon tambah daya listrik 50 persen guna mendukung penerapan Work From Home (WFH) di masyarakat menyusul terbitnya kebijakan pemerintah terkait hal tersebut.

Diskon Listrik 50 Persen PLN

Promo diskon listrik 50 persen berlangsung mulai 15 hingga 28 April 2026 ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin melakukan penambahan daya hingga 7.700 VA.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengatakan, momentum WFH membuat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat. Untuk itu, perseroan menghadirkan program ini guna memberikan kenyamanan masyarakat, sehingga dapat beraktivitas secara optimal dari rumah.

“Melalui program ini, PLN ingin memberikan kemudahan tambah daya listrik bagi pelanggan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas di rumah khususnya WFH dengan nyaman tanpa khawatir kekurangan daya,” ujar Adi di Jakarta.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.