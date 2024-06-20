Advertisement
Erick Thohir Pamer 15 BUMN dengan Laba Terbesar

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |05:17 WIB
Erick Thohir Pamer 15 BUMN dengan Laba Terbesar
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir membagikan deretan BUMN dengan laba terbanyak 2023. Peringkat pertama diduduki oleh Pertamina dengan keuntungan Rp72 triliun.

Melalui instagram pribadinya, Erick mengungkapnya 15 BUMN dengan laba terbesar tahun 2023. Ia mengatakan bahwa di tengah gejolak ekonomi global yang sedang memanas, BUMN mampu memberikan kontribusi positif bagi negara.

"Di tengah tantangan ekonomi global, BUMN tetap mampu memberikan kontribusi positif. 15 BUMN mampu memberikan laba besar untuk negara," ujar Erick Thohir dikutip Instagram pribadinya, Selasa (18/6/2024).

Dirinya juga menyampaikan bahwa pencapaian ini dapat diraih berkat kerja keras serta kolaborasi seluruh elemen BUMN mulai dari komisaris hingga insan BUMN.

Berikut daftar BUMN dengan laba terbesar:

1. PT Pertamina (Persero) sebesar Rp72 triliun

2. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk sebesar Rp60,4 triliun

3. PT Bank Mandiri (Persero) sebesar Tbk Rp55,1 triliun

4. MIND ID sebesar Rp27,5 triliun

5. PT Telkom Indonesia Tbk sebesar Rp24,5 triliun

6. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) sebesar Rp22 triliun

7. PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) sebesar Tbk Rp20,9 triliun

