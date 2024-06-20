Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Jadi Tujuan Investasi China, Luhut Ingatkan Jaga Lingkungan

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |08:03 WIB
RI Jadi Tujuan Investasi China, Luhut Ingatkan Jaga Lingkungan
Peringatan Luhut ke investor China (Foto: Okezone)




JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai bahwa Indonesia sudah menjadi destinasi investasi bagi China.

"Tinggal bagaimana kita di dalam negeri menjaga kondisi itu, supaya mereka tambah nyaman, misalnya kalau ada masalah dalam investasi mereka, segera diselesaikan," ungkap Luhut yang mengaku tidak punya resep khusus untuk mendekati para investor China, Rabu (19/6/2024).

Luhut menyampaikan kepada para investor China untuk senantiasa menjaga lingkungan Indonesia.

“Saya kemarin bilang kepada mereka, harus comply (patuh) terhadap (aturan) lingkungan, itu tidak boleh kompromi,” ujar Luhut.

Nilai investasi China di Indonesia berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada periode 2019 - kuartal I-2024 mencapai USD30,2 miliar dengan 21.022 ribu proyek.

Sedangkan pada 2023 saja total investasinya adalah USD7,3 miliar (sekitar Rp120 triliun). Dengan nilai tersebut, China menempati urutan kedua terbesar investasi di Indonesia setelah Singapura.



