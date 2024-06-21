Sirkuit Mandalika Disebut Mangkrak, Erick Thohir: Ada MotoGP 2024 Target Rp4 Triliun!

JAKARTA - Pertamina Grand Prix of Indonesian - MotoGP 2024 akan digelar di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada September 2024.

Dalam pelaksanaannya, ditargetkan mampu memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Indonesia.

Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Ari Respati mengatakan, MotoGP Mandalika 2024 diharapkan bisa menciptakan perputaran ekonomi di seluruh Indonesia sebesar Rp4 triliun. Selain itu juga bisa memberikan dampak hampir Rp600 miliar di daerah.

Hal ini pun diamini oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang mana dikatakan bahwa Mandalika saat ini memang telah dibanjiri turis baik lokal maupun mancanegara. Menurutnya, kehadiran event di sirkuit Mandalika memberikan efek yang positif bagi perekonomian.

"Tapi memang kalau melihat Mandalika sekarang sudah mulai dibanjiri turis. Jadi penerbangan dari luar negeri cukup banyak dan restoran di sekitar Mandalika sudah banyak turis. Ini lah yang selalu diimpikan Presiden kita, bagaimana ada destinasi wisata baru selain Bali," kata Erick pada Jumat (21/6/2024).

Lebih lanjut disampaikan Erick, dengan tambahan destinasi wisata Mandalika, dapat menambah jumlah wisatawan yang berekreasi di Indonesia. Dia menilai bahwa Indonesia harus bisa bersaing dengan negara-negara tetangga dalam sektor pariwisata.

"Kalau kita misal hari ini punya Bali 11 juta (wisatawan), kita harapkan dengan tambahan Mandalika, Labuan Bajo, kalau Thailand dan Malaysia bisa 30 juta masa Indonesia cuma segini segini aja. Makanya BUMN hadir sebagai agen perubahan," ujarnya.

"Hal ini yang kita tunjukan bahwa value dari kehadiran BUMN ini tidak serta-merta melakukan sebuah kegiatan ekonomi, di mana kita kasih dividen hampir Rp85 triliun tapi kita juga agen perubahan. Bagaimana sebuah pertumbuhan terjadi di daerah yang kita bangun," katanya.