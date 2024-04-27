Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket MotoGP Mandalika Didiskon 50%, Ini Cara Belinya

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |17:53 WIB
Harga Tiket MotoGP Mandalika Didiskon 50%, Ini Cara Belinya
Harga Tiket MotoGP Mandalika (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga tiket ajang MotoGP di Sirkuit Pertamina Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dijual dengan diskon 50% selama periode early bird atau 26 April hingga 5 Mei 2024.

"Special price selama periode early bird, mulai dari Rp 350.000 dan tersedia sangat terbatas," kata Direktur InJourney Tourism Development Corporation Ari Respati dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Antara, Sabtu (27/4/2024).

Beberapa kategori tiket MotoGP 2024 atau Pertamina Grand Prix of Indonesia (IndonesianGP) yang tersedia yaitu premium grandstand (zona A, B, J, dan K), regular grandstand (zona C, D, E, F, G, H, dan I), dan festival-GA.

"Tiket premium grandstand zone A (Sabtu-Minggu) dibanderol dengan harga Rp1.250.000, premium grandstand zone B (Sabtu-Minggu) Rp 1.150.000, zone premium grandstand J, K (Sabtu-Minggu) dibanderol dengan harga Rp1.000.000," katanya.

Untuk regular grandstand zone C (Sabtu-Minggu) Rp750.000, regular grandstand zone D, H, dan I (Sabtu-Minggu) Rp500.000, regular grandstand zone E, F, dan G (Sabtu-Minggu) Rp400.000. Selain itu, tiket festival (Sabtu-Minggu) dibanderol dengan harga Rp350.000.

Halaman:
1 2
