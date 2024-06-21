Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Masyarakat Dikasih Hak Pakai Tanah 10 Tahun, Bisa Dapat SHM

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |16:51 WIB
Masyarakat Dikasih Hak Pakai Tanah 10 Tahun, Bisa Dapat SHM
Pakai Tanah 10 Tahun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Bank Tanah melakukan penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). Ini dalam rangka sinergi pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan, sinergi dengan LPDB-KUMKM menjadi modal penting bagi Badan Bank Tanah dalam menciptakan ekonomi berkeadilan di HPL Badan Bank Tanah.

“Kita berharap agar kelak dalam waktu singkat ini bagaimana sinergi dari LPDB bisa memberikan pembiayaan kepada koperasi khususnya di HPL Badan Bank Tanah, sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi,” kata Parman, Jumat (21/6/2024).

Sinergi dengan LPDB merupakan komitmen Badan Bank Tanah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah. Masyarakat yang menjadi subjek penerima reforma agraria akan dibina untuk mengoptimalkan lahan yang diberikan oleh Badan Bank Tanah.

Adapun dalam program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah ini, masyarakat yang menjadi subjek akan diberikan hak pakai di atas HPL Badan Bank Tanah selama 10 tahun dan akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) setelahnya jika dimanfaatkan dengan baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191997/kementerian_atr_di_libur_nataru-Dv62_large.jpg
ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Buka Selama Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/470/3183483/sengketa_lahan_jk-QrsE_large.jpg
JK Klaim Punya 5 Bukti Dokumen Kepemilikan Lahan Usai Tanah 16,4 Hektare Diserobot GMTD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172802/lahan-bPaB_large.jpg
Pengelolaan Lahan Eks HGU, Ini Penjelasan Bank Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/470/3165305/wamen_atr-8kQK_large.jpg
Fahri Hamzah Usulkan Subsidi Tanah, Wamen ATR: Cek Dulu Legalitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/470/3162507/nusron_wahid-BPpC_large.jpg
Nusron Wahid Minta Maaf: Pernyataan Semua Tanah Milik Negara Hanya Bercanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/470/3162251/nusron_wahid-5h4p_large.jpg
Nusron Wahid Minta Maaf soal Pernyataan Semua Tanah Milik Negara, Hanya Bercanda
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement