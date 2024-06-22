Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Teknologi Anjlok, 2 Indeks Wall Street Jatuh

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |08:23 WIB
Saham Teknologi Anjlok, 2 Indeks Wall Street Jatuh
Bursa Saham AS Dua Arah di Akhir Perdagangan. (Foto: okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street berakhir dua arah. Di mana dua dari tiga indeks utama Wall Street melemah pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat. S&P 500 dan Nasdaq mengalami tekanan, sementara Dow Jones menguat tipis.

Dow Jones Industrial Average naik 15,57 poin, atau 0,04%, menjadi 39.150,33, S&P 500 kehilangan 8,55 poin, atau 0,16%, menjadi 5.464,62 dan Nasdaq Composite turun 32,23 poin, atau 0,18%, menjadi 17.689,36.

Saham sektor teknologi berkontribusi paling besar terhadap penurunan indeks sebesar 0,84%. Kondisi ini tercipta akibat tekanan jual saham Nvidia yang sempat meroket dalam beberapa sesi terakhir.

“Pada dasarnya semua aktivitas kini terkonsentrasi pada saham Nvidia,” kata Michael Green, dari Simplify Asset Management Philadelphia, dilansir Reuters, Sabtu (22/6/2024).

Saham perusahaan-perusahaan raksasa Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN) naik antara 0,92% hingga 1,89%. Apple (NASDAQ:AAPL) tergelincir 1,04%.

Dari sisi makro, aktivitas bisnis di AS mencapai angka tertinggi dalam 26 bulan di tengah pulihnya lapangan kerja, sementara berkurangnya tekanan harga menunjukkan bahwa perlambatan inflasi yang baru-baru ini terjadi mungkin akan terus berlanjut.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
