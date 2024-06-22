10 Saham Paling Tertekan di Pekan Ini

10 Saham Paling Lemah di Pekan Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham mengalami tekanan signifikan sepanjang pekan ini. Saham PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) turun 47,97%.

Transaksi-net terakhir GMTD mencapai Rp531,66 juta. Alhasil sahamnya mendekati level terendah dalam tiga bulan di Rp3.080.

Posisi selanjutnya adalah PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) yang jatuh 42,37%. Sama seperti sebelumnya, terjadi aksi jual GPSO sejak 11 Juni, menambah kerugian investor mebulan terakhir sebesar 42%.

Performa yang kurang memuaskan investor membuat saham-saham ini masuk dalam barisan top losers hanya dalam tiga hari perdagangan.

Sementara itu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 2,16% di 6.879,97 dalam sepekan. Nilai transaksi terakhir indeks menembus Rp18,44 triliun, net-volume 22,9 miliar.

Mengutip statistik BEI, Sabtu (22/6), berikut adalah 10 saham top loserss pekan ini:

1. PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) turun 47,97 persen di Rp3.330 dari Rp6.400

2. PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) jatuh 42,37 persen di Rp136 dari Rp236

3. PT Sunter Lakeside Hotel Tbk (SNLK) terkapar 32,52 persen di Rp442 dari Rp655

4. PT Pulau Subur Tbk (PTPS) merosot 27,03 persen di Rp81 dari Rp111

5. PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (SCNP) melemah 26,97 persen di Rp130 dari Rp178