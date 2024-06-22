7 Fakta RI Darurat Judi Online, Transaksinya Capai Rp600 Triliun

JAKARTA - Judi online (judol) kini marak digandrugi oleh masyarakat. Kecanggihan teknologi memudahkan masyarakat dalam mengakses judi online.

Iming-iming kemenangan mudah yang dijanjikan oleh judi online membuat banyak masyarakat terbuai.

Dari sisi psikologi terdapat dopamine yang terlepas ketika bermain judi online sehingga menjadi penyebab yang menjelaskan alasan penjudi merasa senang.

Berikut Fakta RI Darurat Pinjol yang telah dirangkum oleh Okezone, Sabtu (22/6/2024):

1. Transaksi Sentuh Rp600 triliun

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp600 triliun.

“Berdasarkan yang saya dengar, berdasarkan laporan PPATK, sekarang ini nilai transaksi judol itu secara akumulatif sudah Rp600 triliun. Itu jumlah yang besar” ungkap Muhadjir.