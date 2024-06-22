Bidik 15 Juta Pengguna, AstraPay Targetkan Transaksi 32 Juta Kali

BANDUNG - Aplikasi dompet Digital Astra yakni AstraPay membidik 15 juta pengguna di tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, AstraPay menawarkan solusi pembayaran praktis dan aman

Berdasarkan data bulan Mei 2024, total pengguna AstraPay sudah mencapai 13 juta pengguna. Selain itu, AstraPay juga berhasil mencapai 32 juta kali dalam pencapaian jumlah transaksi serta nilai Transaksi Bruto atau Gross Transaction Value (GTV) yang berhasil dicapai oleh AstraPay senilai Rp19,03 triliun pada periode Januari–Mei 2024.

“AstraPay menargetkan 15 juta pengguna dengan jumlah transaksi yang ditargetkan sebesar 32 juta kali disertai GTV (Gross Transaction Value) yang ditargetkan mencapai Rp52,59 triliun sampai dengan akhir tahun 2024 nanti,” ujar Chief Executive Officer AstraPay Rina Apriana, Minggu (22/6/2024).

Dengan komitmen untuk mendukung transformasi digital finansial di Indonesia, AstraPay berinovasi untuk meningkatkan kualitas dalam industri pembayaran digital.

Selain itu, AstraPay juga turut mendukung dan mengembangkan digitalisasi layanan.

Dalam hal ini, AstraPay sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) juga mendukung peningkatan pemahaman sistem pembayaran digital untuk mendukung perkembangan dan inovasi sistem pembayaran yang sehat dan berkelanjutan.