INSPIRASI BISNIS

Modal Rp500 Ribu Bisa Buat Usaha Apa Ya?

Jihaan Haniifah Yarra-Sabtu, 22 Juni 2024 |22:07 WIB
Modal Rp500 Ribu Bisa Buat Usaha Apa Ya?
Modal Rp500 Ribu Bisa Buat Apa Ya? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Modal Rp500 ribu bisa buat usaha apa ya? Mungkin masyarakat ada yang mau mencoba usaha tapi bingung dengan idenya karena modalnya tidak terlalu besar.

Namun yang harus diketahui adalah, ternyata banyak ide usaha yang hanya memerlukan modal yang cukup sedikit.

Masyarakat dapat memulai sebuah usaha hanya dengan modal Rp500 saja karena terdapat banyak ide usaha yang hanya memerlukan modal yang sedikit. Masyarakat hanya perlu cermat dalam melihat peluang yang ada.

Modal Rp500 ribu bisa buat usaha apa ya? berikut daftar 5 usaha yang dapat dilakukan dengan modal Rp500 ribu :

1. Aksesoris Handmade

Masyarakat dapat membuat sebuah usaha aksesoris handmade yang bermodalkan Rp500 ribu. Masyarakat dapat menjual aksesoris handmade seperti gelang, kalung, strap mask hingga strap handphone yang terbuat dari manik-manik. Masyarakat dapat memulai usaha tersebut dengan modal Rp500 ribu dan mengembangkannya ketika sudah mendapatkan banyak pelanggan.

2. Jasa Ketik

Masyarakat dapat membuat usaha jasa ketik. Masyarakat dapat melakukan usaha tersebut hanya bermodalkan internet, laptop atau handphone. Masyarakat dapat membuka jasa pengetikan untuk tugas sekolah.

3. Menulis Blog

Menulis blog juga mendapatkan keuntungan. Jika blog bagus dan banyak dikunjungi melalui permintaan dari pengiklan. Dari sinilah masyarakat bisa mendapat penghasilan dengan pemasangan banner tersebut di website.

