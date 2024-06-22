Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Cek Fakta dan Kesiapan IKN Jelang Upacara Kemerdekaan RI 2024

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |04:16 WIB
Cek Fakta dan Kesiapan IKN Jelang Upacara Kemerdekaan RI 2024
HUT RI di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa upacara HUT ke-79 RI akan digelar di IKN dan Jakarta. Hal ini merupakan upaya dari masa transisi perpindahan dari Jakarta ke IKN.

Jokowi mengatakan jika sudah ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN maka upacara HUT ke-79 akan digelar di IKN.

Pelaksanaan upacara di IKN akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dengan didampingi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sedangkan, Upacara HUT Ke-79 RI di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan didampingi wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Cek Fakta dan Kesiapan IKN Jelang Upacara Kemerdekaan RI 2024 dirangkum Okezone, Sabtu (22/6/2024):

1. Persiapan Hampir Rampung

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan persiapan untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN secara keseluruhan dinyatakan siap.

"Secara keseluruhan sudah bisa dinyatakan siap, saya kira 90 persen. Nanti Juli Bapak Presiden RI akan ke IKN lagi untuk melakukan pengecekan final," ujar Basuki.

Halaman:
1 2
1 2
