Restui Private Placement, Pemegang Saham MNC Kapital (BCAP) Siap Dukung Struktur Permodalan

JAKARTA - Pemegang saham PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) merestui rencana penambahan modal dengan skema private placement. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, 21 Juni 2024.

Aksi korporasi yang disebut penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) ini akan mendukung struktur permodalan sekaligus likuiditas saham perusahaan.

Tak hanya itu, perusahaan juga terbuka dengan investor strategis yang dapat mendukung rencana pengembangan perusahaan sebagai perusahaan keuangan terintegrasi induk MNC Group ini.

“Kami sangat selektif terhadap investor strategis, tentu kami ingin pastikan bahwa investor strategis dapat membawa nilai tambah bagi perusahaan.” kata Direktur Utama BCAP, Mashudi Hamka, dalam RUPSLB di iNews Tower, Jakarta Pusat, dikutip Minggu (23/6/2024).

Sepanjang 2023, BCAP terus mendorong inovasi dan kolaborasi dalam memacu layanan bisnis keuangan di tanah air. Salah satu wujudnya, perusahaan mampu bersinergi dengan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) untuk menyediakan fasilitas pembiayaan syariah serta layanan perbankan dan remitansi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Bank Rakyat akan bertindak sebagai mitra layanan perbankan bagi PMI di Malaysia untuk melakukan transaksi pemotongan otomatis (autodebet) dari gaji yang diterima saat bekerja di Malaysia, langsung ke rekening MotionBank.