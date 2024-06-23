MNC Kapital (BCAP) Dorong Inovasi dan Pengembangan Layanan Keuangan Digital

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) melakukan inovasi dan pengembangan layanan keuangan digital. Upaya ini dilakukan dengan menjalin sejumlah kemitraan strategis.

Direktur Utama BCAP Mashudi Hamka mengatakan perusahaan menjadi pionir dalam sektor keuangan digital di tingkat nasional dan secara aktif berkolaborasi secara global.

“Di tahun 2023, perseroan fokus kepada kemitraan strategis guna meningkatkan kualitas layangan dan produk keuangan digital.” kata Mashudi dalam Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di iNews Tower, dikutip Minggu (23/6/2024).

Salah satunya adalah kolaborasi dengan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) dalam rangka menyediakan fasilitas pembiayaan syariah serta layanan perbankan dan remitansi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Mashudi memaparkan Bank Rakyat merupakan mitra layanan perbankan bagi PMI di Malaysia dalam melakukan transaksi pemotongan otomatis (autodebet) dari gaji yang diterima saat bekerja di Malaysia, langsung ke rekening MotionBank.

“BCAP juga terus mengembangkan Motion Digital, yang mengkonsolidasikan layanan-layanan berbasis transaksi seperti aplikasi MotionBank oleh MNC Bank, MotionTrade oleh MNC Sekuritas, serta MotionPay dan Flash Mobile oleh MNC Teknologi Nusantara,” paparnya.