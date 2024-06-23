Kenang Tanri Abeng, Jusuf Kalla: Tak Banyak Orang RI yang Jadi CEO Internasional

JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 Jusuf Kalla (JK) mengenang sosok Tanri Abeng saat hadir di rumah duka. Menurut JK, di Indonesia tak banyak memiliki sosok seperti Tanri Abeng.

Pasalnya, mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN di era Soeharto dan BJ Habibie itu menjadi CEO di berbagai perusahaan internasional.

"Saya kira tidak banyak waktu itu orang Indonesia yang jadi CEO di perusahaan internasional," kata JK di rumah duka Tanri Abeng dilansir dari Antara, Minggu (23/6/2024).

Menurut dia, Tanri Abeng mempunyai kelebihan dalam mengatur waktu, manajerial, serta aktif dalam berorganisasi sehingga dengan kelebihan yang dimiliki, serta pengalamannya mengelola perusahaan asing, menjadikan BUMN ketika masa kepemimpinannya menjadi salah satu bagian pemajuan ekonomi negara.

"Setelah beliau di BUMN, BUMN itu punya modal sendiri karena beliau pengalaman usaha sendiri, pengalaman dengan pihak asing," katanya.

Lebih lanjut Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sependapat dengan JK. Menurut dia, di zaman itu tak banyak orang Indonesia memiliki kapabilitas untuk memimpin perusahaan asing sehingga sosok Tanri Abeng dikenal sebagai Manajer Rp1 Miliar.