Pasutri Olah Bolen hingga Ekspor ke Eropa, Raup Cuan Rp70 Juta/Bulan

MALANG - Bolen produksi UMKM asal Malang tembus pasar ekspor Asia Timur hingga Eropa. Bolen yang dikelola oleh pasangan suami istri (pasutri) Ismiati Solihah dan Sony Darmawan, ini memang mulai merambah pasaran ekspor.

Bolen khas Malang demikian tagline yang diusung dari produksi rumahan Jalan Borobudur Agung Timur 7 A Nomor 18 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, memiliki rasa khas apel dan pisang Malang.

BACA JUGA: Pelaku UMKM Angkat Bicara soal RI Dibanjiri Barang Impor

Rasa bolennya memang cukup khas, apalagi rasa apel manalagi khas Malang. Sementara di rasa pisang coklat, rasa pisang agung dari Dampit, Kabupaten Malang, begitu terasa. Sensasi dua buah asal Malang ini memang membedakan Bolen Malang dengan bolen-bolen asal Bandung, serta daerah-daerah lain.

Ismiati Solihah, pemilik usaha boleh menuturkan, ia memulai usaha bolennya pada tahun 2018 dengan modal Rp10 juta. Saat itu dirinya yang sering membuat kue-kue kering, berinisiatif membuat bolen karena bisa dimakan tak bergantung musiman.

"Kalau kue-kue kering kan musiman, lakunya kalau lebaran sama natal. Terus akhirnya berpikir, buat apa ya, kebetulan saya suka bikin kue, dan akhirnya ada resep diotak-atik. Dicoba, ditawari dulu selalu bawa produk untuk tester, dikasih beli," ucap Ismiati Solihah, ditemui di rumah produksi.

Perlahan tapi pasti, setelah memproduksi bolen di tahun 2018 mulai meningkat. Bahkan kini Ismi dan tiga karyawan di produksinya mampu memproduksi 50 boks hingga 200 boks per harinya, dengan satu boksnya berisikan 10 potong kue bolen.

"Kalau per bulannya bisa bulan 3.000 - 5.000, libur panjang gini sampai 6.000 sebulan, luar biasa banyak, pernah sampai nolak-nolak, karena nggak nututi tenaganya," ujarnya.