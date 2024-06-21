Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perluas Pasar, UMKM di RI Manfaatkan Digitalisasi dan AI

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |17:56 WIB
Perluas Pasar, UMKM di RI Manfaatkan Digitalisasi dan AI
Mekari perluas pasar bisnis, rambah UMKM (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan software-as-a-service SaaS Mekari memperluas bisnis layanan digital di Indonesia. Mekari melakukan akuisisi terhadap Jojonomic, perusahaan yang mengembangkan solusi tanpa kode yaitu Officeless Operating System.

Mekari menilai akuisisi ini akan memperluas solusi dan layanan digital Mekari yang dihadirkan untuk mengakselerasi transformasi digital dan pertumbuhan berkesinambungan bisnis di Indonesia.

CEO Mekari Suwandi Soh mengatakan bahwa akuisisi ini didasari oleh misi bersama, yaitu mengakselerasi transformasi digital berbagai bisnis dan mempertajam kemampuan digital para profesional di Indonesia dengan menghadirkan solusi dan layanan berbasis teknologi yang inovatif, agile, dan scalable.

“Kami mengumumkan akuisisi Jojonomic yang kami percaya akan membawa manfaat bagi dunia usaha. Melalui akuisisi ini, kami dapat menggabungkan kekuatan dan keunggulan kami dalam mengembangkan solusi terintegrasi berbasis awan yang memenuhi kebutuhan kompleks dan unik beragam bisnis di lintas industri,” kata dia, Jumat (21/6/2024).

Selain itu, akuisisi akan membuka jalan bagi kustomisasi dan integrasi lintas produk yang disesuaikan dengan permintaan bisnis, terutama perusahaan besar.

Sementara itu, CEO Jojonomic Samiaji Adisasmito mengatakan bahwa akuisisi ini akan memungkinkan semakin banyak bisnis mengakses Officeless Operating System, sebuah platform no-code dan low-code yang memungkinkan bisnis menciptakan software aplikasi secara efisien, bahkan tanpa pengetahuan mendalam tentang pengembangan kode.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/455/3191812/umkm-83mH_large.jpg
Tak Hanya Perluas Pasar, UMKM Tingkatkan Kualitas Produk Lewat Hilirisasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191713/mnc_kapital_dan_kementerian_umkm-5weH_large.jpg
Pemerintah Dorong Hilirisasi Produk UMKM Lewat Penguatan Pembiayaan hingga Ekosistem Bisnis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/455/3190958/menteri_agus-H0RB_large.jpg
Reformasi Pemasyarakatan, Menteri Agus: Warga Binaan Jadi Co-Creator Industri Fashion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190928/banjir_di_sumatera-aL9F_large.jpg
Klaim Asuransi UMKM Korban Banjir Sumatera dan Aceh Capai Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188465/thrifting-fzrI_large.jpg
Ancaman Tak Cuma dari Thrifting, Gempuran Barang Impor China Bikin UMKM Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188463/maman-k1tR_large.png
Pemerintah Batasi Barang Impor dari China Usai Basmi Thrifting, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement