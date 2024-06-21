Perluas Pasar, UMKM di RI Manfaatkan Digitalisasi dan AI

JAKARTA - Perusahaan software-as-a-service SaaS Mekari memperluas bisnis layanan digital di Indonesia. Mekari melakukan akuisisi terhadap Jojonomic, perusahaan yang mengembangkan solusi tanpa kode yaitu Officeless Operating System.

Mekari menilai akuisisi ini akan memperluas solusi dan layanan digital Mekari yang dihadirkan untuk mengakselerasi transformasi digital dan pertumbuhan berkesinambungan bisnis di Indonesia.

CEO Mekari Suwandi Soh mengatakan bahwa akuisisi ini didasari oleh misi bersama, yaitu mengakselerasi transformasi digital berbagai bisnis dan mempertajam kemampuan digital para profesional di Indonesia dengan menghadirkan solusi dan layanan berbasis teknologi yang inovatif, agile, dan scalable.

“Kami mengumumkan akuisisi Jojonomic yang kami percaya akan membawa manfaat bagi dunia usaha. Melalui akuisisi ini, kami dapat menggabungkan kekuatan dan keunggulan kami dalam mengembangkan solusi terintegrasi berbasis awan yang memenuhi kebutuhan kompleks dan unik beragam bisnis di lintas industri,” kata dia, Jumat (21/6/2024).

Selain itu, akuisisi akan membuka jalan bagi kustomisasi dan integrasi lintas produk yang disesuaikan dengan permintaan bisnis, terutama perusahaan besar.

Sementara itu, CEO Jojonomic Samiaji Adisasmito mengatakan bahwa akuisisi ini akan memungkinkan semakin banyak bisnis mengakses Officeless Operating System, sebuah platform no-code dan low-code yang memungkinkan bisnis menciptakan software aplikasi secara efisien, bahkan tanpa pengetahuan mendalam tentang pengembangan kode.