HOME FINANCE

Komitmen dalam Melayani, BSI Sambut Kepulangan Jemaah Haji 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |21:17 WIB
Komitmen dalam Melayani, BSI Sambut Kepulangan Jemaah Haji 2024
SVP Islamic Ecosystem Solution BSI Muhammad S. Habiby (kiri pertama) dengan jemaah haji khusus Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Senin (24/6). (Foto: dok BSI)
A
A
A

JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia atau BSI Tbk terus berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik untuk jemaah haji.

Pada Senin (24/6/2024) BSI menyambut kepulangan rombongan pertama jemaah haji 2024 yang juga merupakan nasabah BSI di maskapai Garuda Indonesia GA983 rute Jeddah-Cengkareng.

Secara keseluruhan, sebanyak lebih dari 83 persen dari total jemaah Indonesia pada musim haji tahun ini merupakan nasabah BSI.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna menegaskan bahwa BSI terus menjaga komitmen kepada nasabah melalui berbagai inovasi dan layanan, terutama dalam pelayanan perjalanan ibadah haji dan umroh.

Komitmen kuat tersebut dimulai dari kemudahan proses pelunasan haji baik melalui mobile banking maupun para agen BSI yang mencapai 97.000 agen.

