Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Land Siapkan Capex Rp1 Triliun untuk Proyek Lido City

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |20:10 WIB
MNC Land Siapkan Capex Rp1 Triliun untuk Proyek Lido City
MNC Land Fokus Kembangkan KEK Lido. (Foto: Okezone.com/MNC Land)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG) mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) hampir Rp1 triliun untuk pengembangan Lido City di 2024.

Direktur Keuangan MNC Land Alex Wardhana mengatakan, capex proyek unggulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido tersebut hampir Rp1 triliun karena untuk dua unit usaha.

"2024 sebenarnya kita fokus di Lido, kita kerjakan sekarang Golf House dan Town House, untuk satu unit usaha itu sekitar Rp700 miliar, sekarang juga kita akan bangun sky view hotel di Lido itu Rp270 miliar, jadi untuk dua itu sudah hampir Rp1 triliun," kata Alex saat menjawab pemegang saham di RUPST MNC Land di iNews Tower Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Sedangkan capex tahun 2025 untuk pengembangan Lido World Garden disiapkan Rp500 miliar.

"Fokus kita Lido karena KEK Lido kita ada target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dan pemerintah," ungkap Alex.

Sebagai informasi, KEK Lido telah berhasil memenuhi seluruh persyaratan dan dinyatakan siap beroperasi pada 8 November 2022, hanya dalam waktu 1 tahun 5 bulan.

Mengantongi status tersebut, secara praktis setiap pelaku usaha di KEK Lido akan mendapatkan benefit fiskal berupa bebas PPN, PPnBM, Bea Impor, Cukai dan Tax Holiday untuk PPh Badan selama 10 sampai 20 tahun sesuai dengan besaran investasi.

Ditambah lagi benefit non fiskal yang meliputi masa berlaku HGB selama 80 tahun, kepemilikan asing, pelayanan ijin usaha satu pintu di bawah kewenangan Kantor Administrator KEK yg berlokasi di dalam KEK Lido.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Lido Lido City KEK Lido MNC Land
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/278/3160831/mnc_land-R7Ze_large.png
MNC Tourism Akuisisi 55% Saham Kios Ria Kreasi untuk Kembangkan Theme Park Ikonik di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/278/3152303/mnc_asia_holding-VEgR_large.jpg
MNC Asia Holding (BHIT) Tambah Saham KPIG, Prospek MNC Tourism Indonesia Semakin Menjanjikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/278/3151497/mnc_land-neB1_large.png
Disetujui Pemegang Saham, MNC Tourism Indonesia (KPIG) Rights Issue Bidik Dana Rp975,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/278/3151433/mnc_land-2yYV_large.jpg
Hasil RUPST dan RUPSLB MNC Land: Ganti Nama Jadi MNC Tourism Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/455/3151432/mnc_land-Es7n_large.png
MNC Land Raup Laba Bersih Rp658 Miliar di 2024, Fokus Pengembangan Bisnis Pariwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/470/3146808/mnc_land-pkzu_large.jpg
Miliki Hunian Modern di NexCity, Investasi Menguntungkan, DP Mulai Rp3 Jutaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement