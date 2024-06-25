MNC Land Siapkan Capex Rp1 Triliun untuk Proyek Lido City

JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG) mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) hampir Rp1 triliun untuk pengembangan Lido City di 2024.

Direktur Keuangan MNC Land Alex Wardhana mengatakan, capex proyek unggulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido tersebut hampir Rp1 triliun karena untuk dua unit usaha.

"2024 sebenarnya kita fokus di Lido, kita kerjakan sekarang Golf House dan Town House, untuk satu unit usaha itu sekitar Rp700 miliar, sekarang juga kita akan bangun sky view hotel di Lido itu Rp270 miliar, jadi untuk dua itu sudah hampir Rp1 triliun," kata Alex saat menjawab pemegang saham di RUPST MNC Land di iNews Tower Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Sedangkan capex tahun 2025 untuk pengembangan Lido World Garden disiapkan Rp500 miliar.

"Fokus kita Lido karena KEK Lido kita ada target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dan pemerintah," ungkap Alex.

Sebagai informasi, KEK Lido telah berhasil memenuhi seluruh persyaratan dan dinyatakan siap beroperasi pada 8 November 2022, hanya dalam waktu 1 tahun 5 bulan.

Mengantongi status tersebut, secara praktis setiap pelaku usaha di KEK Lido akan mendapatkan benefit fiskal berupa bebas PPN, PPnBM, Bea Impor, Cukai dan Tax Holiday untuk PPh Badan selama 10 sampai 20 tahun sesuai dengan besaran investasi.

Ditambah lagi benefit non fiskal yang meliputi masa berlaku HGB selama 80 tahun, kepemilikan asing, pelayanan ijin usaha satu pintu di bawah kewenangan Kantor Administrator KEK yg berlokasi di dalam KEK Lido.