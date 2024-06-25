Gandeng Telkomsel, Bank Muamalat Dorong Inovasi Layanan Keuangan dan Teknologi

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT Telekomunikasi Selular Tbk (Telkomsel) menjalin kerja sama strategis dalam hal inovasi layanan keuangan dan teknologi.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, pihaknya dan Telkomsel menandatangani nota kesepahaman yang menandai langkah awal dari kemitraan strategis kedua perusahaan. Kolaborasi ini bukan hanya tentang menciptakan solusi teknologi inovatif, tetapi juga ingin memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pelanggan dan masyarakat secara umum.

“Kemitraan ini mencerminkan komitmen kami untuk menjajaki rencana kerja sama yang akan memberikan manfaat nyata bagi nasabah loyal Bank Muamalat dan pelanggan setia Telkomsel. Kami optimistis dengan sinergi ini kita dapat menciptakan terobosan yang signifikan dalam memberikan layanan keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan berdaya guna bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (25/6/2024).

Nota kesepahaman ini mencakup beragam inisiatif kolaborasi, termasuk fitur pembukaan rekening melalui aplikasi MyTelkomsel dan MyIndihome, fitur pendaftaran Indihome melalui aplikasi Muamalat-DIN, serta pemanfaatan teknologi Host to Host VA di aplikasi MyTelkomsel dan aplikasi koperasi digital Telkomsel untuk pembayaran melalui Bank Muamalat.

Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu B. Sigit mengatakan, kerja sama strategis ini merupakan salah satu dari banyak langkah yang Telkomsel ambil guna bergerak dalam mengakselerasi negeri menuju kedaulatan digital di sektor perbankan. Diharapkan melalui kolaborasi ini, akan semakin membuka banyak peluang yang dapat mendorong inovasi layanan kepada masyarakat.