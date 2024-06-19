Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bank Muamalat Edukasi Keuangan Syariah, Generasi Z Bisa Kelola Uang dengan Bijak

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |07:35 WIB
Bank Muamalat Edukasi Keuangan Syariah, Generasi Z Bisa Kelola Uang dengan Bijak
Bank Muamalat Edukasi Keuangan Syariah ke Generasi Z. (Foto: Okezone.com/Bank Muamalat)
JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberi edukasi perencanaan keuangan syariah kepada generasi Z di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Seminar bertajuk Investment Literacy Goes to Campus ini diadakan di dua lokasi yaitu di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang pada Rabu, 12 Juni 2024 dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Jumat, 14 Juni 2024.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, lokasi Jawa Tengah dan Yogyakarta dipilih karena merupakan wilayah dengan dana kelolaan reksa dana dan sukuk terbesar di Bank Muamalat. Bahkan sudah ada universitas yang telah menjadi investor reksa dana di Bank Muamalat dan memanfaatkan dana tersebut sebagai dana abadi.

“Melalui seminar ini kami berharap dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya literasi keuangan syariah sejak dini kepada mahasiswa yang merupakan generasi Z. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan para mahasiswa dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih bijak dan sedini mungkin. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari strategi kami dalam mengincar market gen Z sebagai nasabah berkelanjutan Bank Muamalat,” ujarnya.

Dedy menjelaskan, Bank Muamalat fokus pada edukasi mengenai penggunaan instrumen keuangan syariah yang terjangkau bagi mahasiswa dengan memperkenalkan dua produk unggulan, yaitu Sukuk dan Reksa Dana. Kedua produk ini diharapkan dapat menjadi alternatif investasi yang aman dan sesuai prinsip syariah bagi para mahasiswa.

