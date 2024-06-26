154 Saham Hijau, IHSG Dibuka Naik ke Level 6.885

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (26/6/2024). IHSG pagi ini naik 0,05% di 6.885.

Bertahan hijau dalam semenit berjalan, indeks menguat 0,31% di 6.903, mendekati area psikologisnya. Sebanyak 154 saham menguat, 91 saham melemah, 202 lainnya tak berubah.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp228,27 miliar dari net-volume 649,38 juta saham yang diperdagangkan.

BACA JUGA: IHSG Hari Ini Diproyeksi Melemah

LQ45 menguat 0,45% di 865,51, indeks JII tumbuh 0,30% di 490,92, indeks MNC36 naik 0,47% di 325,15, dan IDX30 menanjak 0,49% di 431,82. Mayoritas sektor kompak di zona hijau, sedangkan yang turun hanya transportasi sebesar 0,72%.