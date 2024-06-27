IHSG Hari Ini Bergerak di Rentang 6.889-6.947

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diperkirakan bergerak menguat terbatas pada perdagangan Kamis (27/6/2024). Menjelang penutupan perdagangan semester I 2024, IHSG bergerak di rentang 6.889-6.947.

“Rentang IHSG berada di 6.889 hingga 6.947, dengan support di 6.800,” tulis Mirae Asset Sekuritas dalam risetnya, Kamis (27/6/2024).

Sebelumnya, IHSG pada perdagangan kemarin (26/6/2024) ditutup menguat, sebesar 0,3% ke level 6.905,6, pertama kalinya di atas level 6.900 selama lebih dari dua pekan terakhir. Sementara itu, investor asing kemarin mencatatkan net outflow, sebesar Rp313,8 miliar.

Sedangkan, nilai tukar Rupiah kemarin mengalami depresiasi, kali ini sebesar 0,2% menjadi 16.405 per USD, dan pada saat yang bersamaan imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik ke level 7,11%.

“Kami memperkirakan saat ini Bank Indonesia (BI) lebih berhati-hati dalam melakukan intervensi agar tidak menggerus cadangan devisa terlalu berlebihan. BI memperkirakan tekanan Rupiah secara fundamental akan mereda memasuki kuartal III 2024 karena mulai berkurangnya permintaan valas secara musiman,” lanjut Mirae Asset Sekuritas.