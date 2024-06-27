Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kontraktor Tambang PPA Targetkan Produksi Over Burden Batu Bara 350 Juta Ton

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |19:03 WIB
Kontraktor Tambang PPA Targetkan Produksi Over Burden Batu Bara 350 Juta Ton
Kontraktor Tambang PPA Targetkan Produksi Over Burden Batu Bara (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kontraktor jasa pertambangan PT Putra Perkasa Abadi (PPA) menargetkan produksi material over burden (OB) atau pengupasan lapisan tanah yang melapisi batu bara sebesar 350 juta bank cubic meter (BCM) pada 2024.

"Jumlah itu melampaui realisasi produksi over burden pada 2023 sebesar 334 juta BCM," kata Corporate Communication Department Head PPA Adri Thanada di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Menurut Adri, realisasi produksi OB pada 2023 sebesar 334 juta ton tersebut, melampaui target capaian sebesar 317,59 juta BCM.

"Produksi 2023 ini mengalami kenaikan 118,7 persen dibandingkan dengan capaian OB pada 2022 sebesar 282,02 juta BCM," katanya.

Adapun, produksi batu bara dan nikel PT PPA pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 72 juta ton, naik dari tahun 2023 sebesar 66,1 juta ton.

"Produksi batu bara dan nikel di 2023 ini naik dibandingkan produksi 2022 sebesar 46,45 juta ton," kata Adri Thanada.

PPA yang didirikan pada 2003, saat ini beroperasi di 11 jobsite (lokasi tambang) di seluruh Indonesia. "Dalam perjalanan 21 tahun, PPA telah menunjukkan keunggulan di berbagai bidang termasuk dalam implementasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3)," ujar Adri Thanada.

PPA mencanangkan dapat menjadi perusahaan jasa kontraktor pertambangan mineral dan batu bara terbesar kedua di Indonesia pada 2025 atau naik dari peringkat ketiga saat ini.

