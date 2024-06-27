Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Pusat Data Nasional Kena Serangan Ransomware Rp700 Miliar, Ini Reaksi Sri Mulyani

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |20:27 WIB
Anggaran Pusat Data Nasional Kena Serangan Ransomware Rp700 Miliar, Ini Reaksi Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/DJP)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal alokasi anggaran untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang mengalami serangan ransomware. Hingga Mei 2024, realisasi belanja dana PDN mencapai Rp700 miliar.

Realisasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di paruh pertama menyentuh Rp4,9 triliun. Terdiri atas pemeliharaan dan operasional BTS 4G Rp 1,6 triliun, PDN Rp700 miliar, pengembangan kapasitas satelit Rp700 miliar, dan operasional Palapa Ring Rp1,1 triliun.

“Kominfo Rp4,9 triliun, sudah dibelanjakan ini mulai pemeliharaan dan operasional BTS 4G, dan data center nasional (PDN) Rp 700 miliar,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa, Kamis (27/6/2024).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku anggaran belanja Kominfo tergolong tinggi, bahkan hampir menyentuh Rp5 triliun sampai Mei 2024.

"Kapasitas satelit Rp700 miliar dan Palapa Ring Rp1,1 triliun. Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar mendekati Rp5 triliun, yaitu Rp4,9 triliun," paparnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta dilakukan investigasi usai server PDN Kominfo mengalami serangan siber Ransomware sejak Kamis (20/6/2024). Peristiwa ini menimbulkan down dan mengganggu layanan publik di berbagai instansi selama empat hari.

“Yang diutamakan kita itu mengembalikan, menormalkan keadaan. Alhamdulillah sekarang sudah normal,” ucap Wapres.

Halaman:
1 2
