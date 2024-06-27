Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Target Buka 100 Gerai, Kopi Tuku Incar Pasar Asia dan Eropa

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |20:24 WIB
Target Buka 100 Gerai, Kopi Tuku Incar Pasar Asia dan Eropa
Target Kopi Tuku Ingin Lebarkan Sayap ke Asia dan Eropa. (Foto: Okezone.com/Jihaan)
JAKARTA - Kopi Tuku menargetkan membuka 100 toko hingga 2026. Tuku juga ingin melebarkan sayap ke pasar internasional seperti Asia dan Eropa.

Untuk mewujudkan mimpi tersebut, Tuku melakukan kolaborasi yang dijalani dengan Beragam dan Adena Coffe, roastery dan processor.

Sebagai anak usaha yang bergerak di industri pengolahan, Beragam memiliki fokus pada pembangunan ekosistem kopi Indonesia yang berkelanjutan.

"Kesuksesan bisnis harus berjalan seiringan dengan kesejahteraan semua pihak, dari mulai petani, pengepul, prosesor dan pelaku lainnya dalam ekosistem industri kopi untuk menghasilkan kopi terbaik,” ujar Vice President of Business and Operations Toko Kopi Tuku, Muhammad Septiansyah, Jakarta Kamis (27/6/2024).

Kesuksesan

Siapakah Pemilik Kopi Tuku? Ini SosoknyaTUKU sendiri tentunya tidak lepas dari kinerja bisnis yang cemerlang. Selama empat tahun terakhir, TUKU mencatatkan pertumbuhan pendapatan rata-rata sebesar 47,2% dan laba bersih 78,7%.

