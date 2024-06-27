Advertisement
SMART MONEY

Alasan Kenapa Pinjol Ilegal Selalu Meminta Akses Lokasi Padahal Tidak Punya DC Lapangan

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |21:07 WIB
Alasan Kenapa Pinjol Ilegal Selalu Meminta Akses Lokasi Padahal Tidak Punya DC Lapangan
Alasan Kenapa Pinjol Ilegal Selalu Minta Akses Lokasi Padahal Tidak Punya DC Lapangan
JAKARTA - Alasan kenapa pinjol ilegal selalu meminta akses lokasi padahal tidak punya DC lapangan. Pinjaman online (pinjol) semakin marak, terutama dengan banyaknya laporan praktik yang merugikan konsumen.

Salah satunya masalah yang meresahkan adalah permintaan akses lokasi pada perangkat nasabah atau pengguna.

Sebagaimana diketahui pinjol ilegal adalah entitas yang tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan layanan keuangan.

Walau begitu, perusahaan pinjol ini tetap aktif menawarkan pinjaman dengan iming-iming bunga rendah dan proses pengajuan yang mudah.

Dengan adanya persyaratan yang mudah, banyak masyarakat yang tertarik dan tetap nekat menggunakannya. Biasanya ini terjadi karena satu hal salah satunya terdesak kebutuhan ekonomi.

Hal tersebut tetap perlu diwaspadai oleh masyarakat. Tentunya penawaran seperti ini biasanya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan dan sering kali digunakan sebagai jebakan bagi konsumen.

Salah satu taktik yang sering digunakan pinjol ilegal adalah dengan meminta akses lokasi ke perangkat pengguna melalui aplikasi pinjol. Mereka mengklaim bahwa ini diperlukan untuk "verifikasi lokasi" atau "keamanan transaksi."

Seperti yang diketahui, akses lokasi biasanya digunakan oleh pinjol resmi untuk menagih debitur secara langsung. Dengan akses ini, debitur tidak memiliki alasan untuk menghindar.

Namun, melansir berbagai sumber, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan seperti pinjol legal lainnya, hal tersebut dikarenakan beberapa alasan. Yakni untuk melindungi diri mereka dari pihak berwajib.

