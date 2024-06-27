Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BUMN Terjerat Pinjol Rp1,26 Miliar, Ini Kekayaan dan Karier Dirut Indofarma

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |08:11 WIB
BUMN Terjerat Pinjol Rp1,26 Miliar, Ini Kekayaan dan Karier Dirut Indofarma
Kekayaan bos Indofarma, BUMN yang terjerat pinjol (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indofarma yang dipimpin Direktur Utama Yeliandriani diduga lakukan fraud yang rugikan negara hingga Rp436,87 miliar dan pinjaman online (pinjol) sebesar Rp1,26 miliar.

Dirut Indofarma Yeliandriani membenarkan ada penarikan uang dari pinjol sebesar Rp1,26 miliar yang dilakukan pada 2022. Namun pinjaman itu dilakukan beberapa bulan dan kini sudah dilunasi.

Dari kasus tersebut, tidak sedikit dari warganet yang ingin mengetahui harta kekayaan dan karier Yeliandriani.

Berikut ini harta kekayaan dan karier Yeliandriani yang merupakan Dirut PT Indofarma

Dalam data LHKPN 2023, Yeliandriani mempunyai total harta kekayaan Rp22.298.913.590 atau Rp22,2 miliar. Harta kekayaan ini dilaporkan saat dirinya masih menjabat Direktur Keuangan Berdikari.

Rincian harta kekayaan Yeliandriani Rp22,2 miliar terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp11,5 miliar, alat transportasi mesin Rp519 juta, harta bergerak lainnya Rp57 juta, surat berharga Rp2,9 miliar, kas dan setara kas Rp7,1 miliar dan tidak mempunyai utang, sehingga total harta kekayaan Yeliandriani mencapai Rp22.298.913.590 atau Rp22,2 miliar.

Yeliandriani mengawali perjalanan kariernya sebagai Pengendali Teknis Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 1987-2016.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Utang BUMN Indofarma Uang Pinjol BUMN
