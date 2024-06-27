Terjawab Sudah Ini Tanda-Tanda DC Pinjol Tidak Akan Datang ke Rumah Anda

JAKARTA- Terjawab sudah ini tanda-tanda DC Pinjol tidak akan datang ke rumah Anda. Pasalnya, nasabah terkadang disamperin debt collector (DC) dari perusahaan pinjaman online tersebut.

Apalagi, DC atau orang ketiga dalam dunia peminjaman uang adalah pihak yang bertugas menagih utang kepada nasabah yang diutus langsung oleh perusahaan.

Namun tidak perlu khawatir, jika nasabah membayar cicilan tepat waktu maka tidak akan didatangi oleh DC.

Untuk itu terjawab sudah ini tanda-tanda DC Pinjol tidak akan datang ke rumah Anda:

1. Pembayaran sudah dilunasi

Jika nasabah sudah melunasi cicilan serta maka kehadiran DC tidak akan hadir. Biasanya, perusahaan pinjol memberikan batas maksimal 3 bulan untuk penunggakan cicilan.

2. Debt collector akan menelpon

Jika debt collector pinjol sering menelepon Anda, kemungkinan besar mereka tak akan datang ke rumah dalam waktu dekat.

Soalnya, jika masih sering menelepon, artinya mereka menganggap penagihan dengan cara ini masih bisa diupayakan.