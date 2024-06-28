4 Alasan DC Lapangan Tak Datangi Rumah Peminjam yang Galbay

JAKARTA - Dalam melakukan penagihan utang kepada peminjam yang galbay, terkadang jasa pinjol akan menggunakan DC lapangan.

Banyak dari masyarakat yang kemudian dikejar-kejar oleh DC lapangan akibat galbay. Namun, terdapat beberapa alasan mengapa DC lapangan tidak mendatangi rumah peminjam yang galbay pinjol.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah mengatur bagaimana DC lapangan pada saat melakukan penagihan.

Berikut 4 alasan mengapa DC lapangan tidak mendatangi rumah peminjam yang galbay pinjol:

1. Regulasi dan Kode Etik

DC juga tunduk pada regulasi dan kode etik yang mengatur tata cara penagihan. Regulasi yang berlaku mungkin saja membatasi hingga melarang DC melakukan penagihan ke rumah peminjam.

2. Taktik Penagihan Lain

DC lapangan menggunakan taktik penagihan yang berbeda, seperti menagih melalui telepon atau pesan teks. Cara ini dinilai lebih efisien dan hemat jika dibandingkan datang langsung.