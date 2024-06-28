Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dukung Bisnis Masa Depan, RI Atur Teknologi Blockchain dan Kripto

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |15:06 WIB
Dukung Bisnis Masa Depan, RI Atur Teknologi Blockchain dan Kripto
RI Atur Teknologi Blockchain dan Kripto (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungan kuat terhadap pengembangan teknologi blockchain melalui berbagai inisiatif dan regulasi yang mendukung inovasi di sektor teknologi finansial.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya menekankan pentingnya regulasi yang tepat untuk mengelola perkembangan teknologi blockchain dan kripto di Indonesia.

“Sekarang pemerintah juga harus terus mengembangkan dan mengatur blockchain. Terlebih sekarang OJK juga akan mengatur kripto. Nanti teknologi ini bisa diintegrasikan ke BPJS, asuransi, dan sebagainya,” ujar Tirta dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Dia menambahkan bahwa regulasi yang baik akan membantu mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap inovasi-inovasi baru dalam keuangan digital.

Perkembangan teknologi telah mengubah lanskap Teknologi Informasi (IT) dan bidang keahlian bisnis secara signifikan. Inovasi seperti kecerdasan buatan (AI), robotika dan big data mengubah fundamental cara perusahaan beroperasi dan berinovasi.

Teknologi IT menjadi elemen krusial dalam pengelolaan data dan sistem informasi, sementara bisnis dan sektor keuangan harus mengintegrasikan teknologi ini untuk mempertahankan daya saing di pasar global yang semakin terhubung.

 BACA JUGA:

Di era digital ini, jurusan Teknologi Informasi (IT) memainkan peran krusial dalam perusahaan. Namun, bidang dan keahlian bisnis tetap tidak dapat digantikan oleh kecerdasan buatan (AI).

"Munculnya teknologi seperti big data, blockchain, dan kripto di sektor keuangan semakin menegaskan pentingnya peningkatan keterampilan dan pembelajaran berkelanjutan," kata CEO Indodax Oscar Darmawan.

1 2
