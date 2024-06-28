Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Proyek Istana Presiden di IKN Tuntas Juli 2024

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |20:29 WIB
Proyek Istana Presiden di IKN Tuntas Juli 2024
Menteri Basuki Ungkap Progres Istana Presiden di IKN. (Foto: Okezone.com/PUPR)
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan pembangunan Istana Presiden dan sejumlah gedung pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) tuntas pada Juli 2024.

"Istana, Kantor Presiden, kantor-kantor menko, rumah jabatan menteri, rumah ASN 12 tower insyaAllah akan kita selesaikan pada Juli," kata Menteri Basuki, dikutip dari Antara, Jumat (28/6/2024).

Menurut dia, progres pembangunan Istana Presiden dan gedung-gedung pemerintahan, termasuk rumah ASN dalam bentuk tower tersebut hingga saat ini telah mencapai 82%.

"Nanti 20 Juli semua akan kelihatan hasilnya. Sekarang lagi penyelesaian 82%," kata dia.

Sementara itu, untuk proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN), kata Basuki, akan dilakukan setelah Agustus 2024 secara bertahap.

"Karena Agustus dipakai dulu fasilitasnya untuk Upacara Kemerdekaan Indonesia. Pasti (pemindahan) bertahap karena sangat sesuai dengan kesiapan infrastruktur," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pelaksanaan Upacara HUT Ke-79 RI digelar IKN dan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Muhadjir mengatakan pelaksanaan upacara di IKN dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dengan didampingi presiden terpilih Prabowo Subianto.

