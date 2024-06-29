Dukung Penggunaan PDN, Epson Luncurkan Berbagai Produk Teknologi Terbaru

Epson komitmen mendukung penggunaan produk dalam negeri dengan meluncurkan berbagai produk teknologi terbaru. (Foto: dok Epson)

JAKARTA - Epson Indonesia dengan bangga mengumumkan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Sebagai bagian dari upaya ini, Epson meluncurkan rangkaian produk terbaru yang meliputi proyektor, document scanner, dan printer bisnis yang dirancang dan diproduksi oleh PT Indonesia Epson Industry yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.

Pihak Epson bangga dapat mengumumkan bahwa saat ini telah memiliki 56 produk bersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dengan tambahan 15 produk lainnya yang sedang dalam proses sertifikasi.

"Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian RI mengapresiasi dukungan nyata oleh Epson melalui investasi perluasan produksi proyektor yang sebelumnya diproduksi di luar negeri dan mulai Juli 2024 dipindahkan ke Indonesia," ujar Direktur Industri Elektronik dan Telematika (IET), Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Priyadi Arie Nugroho.

Produk-produk baru ini memanfaatkan teknologi terkini yang memastikan kualitas tinggi dan efisiensi yang luar biasa, sekaligus memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Epson sebagai pemimpin dalam inovası teknologi, tetapi juga sebagai mitra yang berkomitmen untuk mendukung perekonomian lokal.

Epson berharap bahwa dengan peluncuran produk-produk baru ini, perusahaan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui perluasan produksi dan penggunaan komponen yang dibuat di dalam negeri.

"Kami bangga dapat mendukung inisiatif pemerintah untuk memperkuat industri lokal melalui peluncuran produk-produk berkualitas tinggi yang dibuat di Indonesia," ujar Ng Ngee Khiang, Managing Director dari Epson Indonesia.

Peluncuran ini mencakup berbagai produk seperti proyektor terbaru dengan kualitas gambar cerah dan tajam, document scanner dengan kecepatan dan akurasi tinggi, serta printer bisnis yang mampu mencetak dengan kecepatan tinggi dengan sekaligus menghemat energi dan biaya.

Semua produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor industri, dari pendidikan hingga bisnis, serta membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional.

Epson Meluncurkan Proyektor EB-E600 dan EB-X600 Sebagai Proyektor 3LCD yang Pertama Diproduksi di Indonesia untuk Dukung Industri Lokal

Epson sebagai pemimpin pasar projector di Indonesia dengan market share tertinggi 51,2 persen (future sourcel dengan bangga mengumumkan peluncuran dua produk terbaru, EB-E600 dan EB-X600, yang merupakan pengembangan dari seri EB-E500 dan EB-X500 sebelumnya yang telah sukses di pasaran.

Peluncuran ini dijadwalkan pada Juni 2024 dan akan mulai tersedia di pasar pada Agustus 2024. Produk EB-E600 dan EB-X600 dirancang untuk memberikan kinerja yang lebih tinggi dengan fitur-fitur canggih yang mendukung berbagai kebutuhan Pendidikan dan perkantoran.

Kedua produk ini dirancang untuk memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN] yang tinggi, sejalan dengan komitmen Epson untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri.

"Peluncuran EB-E600 dan EB-X600 membuktikan dedikasi dan komitmen kami secara tersu menerus untuk menyediakan teknologi projector terbaik kepada dunia Pendidikan Indonesia dalam rangka meningkatkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien," ujar Zanipar SA Siadari, Head of Product Marketing, Visual Instrument and Corporate Product Epson Indonesia.

"Kami bangga bahwa produk-produk ini dibuat dengan komponen lokal yang signifikan, sehingga mampu mendukung industry local dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat industri manufaktur dalam negeri," tuturnya.

Proyektor EB-X600 dari Epson hadir dengan berbagai kelebihan yang membuatnya ideal untuk berbagai keperluan mengajar pada dunia Pendidikan dan presentasi pada dunia perkantoran dengan kecerahanhingga 3600 lumens baik putih maupun warna, proyektor ini mampu menghasilkan gambar yang cerah dan tajam, serta nyaman di mata bahkan di ruangan yang terang sekalipun.