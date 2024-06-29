Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Dukung Penggunaan PDN, Epson Luncurkan Berbagai Produk Teknologi Terbaru

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |19:32 WIB
Dukung Penggunaan PDN, Epson Luncurkan Berbagai Produk Teknologi Terbaru
Epson komitmen mendukung penggunaan produk dalam negeri dengan meluncurkan berbagai produk teknologi terbaru. (Foto: dok Epson)
A
A
A

JAKARTA - Epson Indonesia dengan bangga mengumumkan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Sebagai bagian dari upaya ini, Epson meluncurkan rangkaian produk terbaru yang meliputi proyektor, document scanner, dan printer bisnis yang dirancang dan diproduksi oleh PT Indonesia Epson Industry yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.

Pihak Epson bangga dapat mengumumkan bahwa saat ini telah memiliki 56 produk bersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dengan tambahan 15 produk lainnya yang sedang dalam proses sertifikasi.

"Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian RI mengapresiasi dukungan nyata oleh Epson melalui investasi perluasan produksi proyektor yang sebelumnya diproduksi di luar negeri dan mulai Juli 2024 dipindahkan ke Indonesia," ujar Direktur Industri Elektronik dan Telematika (IET), Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Priyadi Arie Nugroho.

Produk-produk baru ini memanfaatkan teknologi terkini yang memastikan kualitas tinggi dan efisiensi yang luar biasa, sekaligus memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Epson sebagai pemimpin dalam inovası teknologi, tetapi juga sebagai mitra yang berkomitmen untuk mendukung perekonomian lokal.

Epson berharap bahwa dengan peluncuran produk-produk baru ini, perusahaan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui perluasan produksi dan penggunaan komponen yang dibuat di dalam negeri.

"Kami bangga dapat mendukung inisiatif pemerintah untuk memperkuat industri lokal melalui peluncuran produk-produk berkualitas tinggi yang dibuat di Indonesia," ujar Ng Ngee Khiang, Managing Director dari Epson Indonesia.

Peluncuran ini mencakup berbagai produk seperti proyektor terbaru dengan kualitas gambar cerah dan tajam, document scanner dengan kecepatan dan akurasi tinggi, serta printer bisnis yang mampu mencetak dengan kecepatan tinggi dengan sekaligus menghemat energi dan biaya.

Semua produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor industri, dari pendidikan hingga bisnis, serta membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional.

Epson Meluncurkan Proyektor EB-E600 dan EB-X600 Sebagai Proyektor 3LCD yang Pertama Diproduksi di Indonesia untuk Dukung Industri Lokal

Epson sebagai pemimpin pasar projector di Indonesia dengan market share tertinggi 51,2 persen (future sourcel dengan bangga mengumumkan peluncuran dua produk terbaru, EB-E600 dan EB-X600, yang merupakan pengembangan dari seri EB-E500 dan EB-X500 sebelumnya yang telah sukses di pasaran.

Peluncuran ini dijadwalkan pada Juni 2024 dan akan mulai tersedia di pasar pada Agustus 2024. Produk EB-E600 dan EB-X600 dirancang untuk memberikan kinerja yang lebih tinggi dengan fitur-fitur canggih yang mendukung berbagai kebutuhan Pendidikan dan perkantoran.

Kedua produk ini dirancang untuk memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN] yang tinggi, sejalan dengan komitmen Epson untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri.

"Peluncuran EB-E600 dan EB-X600 membuktikan dedikasi dan komitmen kami secara tersu menerus untuk menyediakan teknologi projector terbaik kepada dunia Pendidikan Indonesia dalam rangka meningkatkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien," ujar Zanipar SA Siadari, Head of Product Marketing, Visual Instrument and Corporate Product Epson Indonesia.

"Kami bangga bahwa produk-produk ini dibuat dengan komponen lokal yang signifikan, sehingga mampu mendukung industry local dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat industri manufaktur dalam negeri," tuturnya.

Proyektor EB-X600 dari Epson hadir dengan berbagai kelebihan yang membuatnya ideal untuk berbagai keperluan mengajar pada dunia Pendidikan dan presentasi pada dunia perkantoran dengan kecerahanhingga 3600 lumens baik putih maupun warna, proyektor ini mampu menghasilkan gambar yang cerah dan tajam, serta nyaman di mata bahkan di ruangan yang terang sekalipun.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3175134//mitsubishi_destinator_tarik_perhatian_pengunjung_giias_semarang_2025-7zI5_large.jpg
Mitsubishi Destinator Tarik Perhatian Pengunjung GIIAS Semarang 2025, Sukses Lampaui Target Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/11/3175122//alfamidi_family_day_fun_walk-OuAX_large.jpeg
Keseruan Alfamidi Family Day Fun Walk 2025, Jalan Sehat Sambil Pilah Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3175111//bobby_nasution_siapkan_11_langkah_cepat_tekan_inflasi_di_sumut-PkBw_large.jpg
Bobby Nasution Siapkan 11 Langkah Cepat Tekan Inflasi di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/1/3175084//menbud_pm_timor_leste-vJIT_large.jpeg
Dialog bersama Perdana Menteri Timor Leste, Menbud Tegaskan Kerja Sama Kebudayaan Bilateral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/11/3175059//pgn_penurunan_emisi-QnGv_large.jpeg
PGN Terus Turunkan Emisi Karbon, Angkanya Capai 24.861 Ton CO2e
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/11/3174980//bapenda_balik_nama_kendaraan-7IhL_large.jpg
Baru Balik Nama Kendaraan? Cek Aturan Terbaru Soal Keringanan Pajaknya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement