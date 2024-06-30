Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Waspada QRIS Palsu, BRI Imbau Masyarakat Jaga Keamanan Transaksi Lewat BRImerchant

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |12:29 WIB
Waspada QRIS Palsu, BRI Imbau Masyarakat Jaga Keamanan Transaksi Lewat BRImerchant
Metode pembayaran dengan QRIS. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – Berbagai modus penipuan baru di industri keuangan terus muncul mengelabui para korban. Terbaru marak penipuan QRIS palsu dalam metode pembayaran.

Penipuan ini erat kaitannya saat seseorang melakukan pembayaran untuk membeli sesuatu. QRIS palsu adalah kode QR bohong yang meniru identitas pedagang, jenis barang, dan jumlah transaksi sehingga penipu terkesan sudah melakukan pembayaran, tetapi kenyataannya nominal transaksi tidak diterima oleh penjual atau merchant.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menjelaskan bahwa QRIS palsu yang beredar menyerang merchant-merchant QRIS statis (QR Code berisi Merchant ID dan bersifat tetap), yang biasanya ditampilkan dalam sticker atau print-out, dan QR di-generate satu kali.

“Agar terhindar dari transaksi QRIS palsu yg marak, merchant agar rutin melakukan monitor terhadap transaksi pembayaran dari customer-nya, apakah sudah diterima dan masuk ke rekening merchant yang terafiliasi dengan QRIS statisnya,” ujarnya.

Hal ini tentunya akan mudah dilakukan oleh merchant QRIS BRI yang sudah memiliki aplikasi BRImerchant karena melalui aplikasi tersebut, merchant dapat mengetahui apabila transaksi pembayaran yang dilakukan customer sukses.

Beberapa hal yang harus diperhatikan merchant, mereka harus mengawasi dan memeriksa status pembayaran, memastikan telah menerima notifikasinya. Begitu pula pembeli harus memastikan QRIS yang telah di-scan punya nama yang sama dengan merchant.

Adapun BRImerchant merupakan one stop solution application yang dapat menjawab kebutuhan merchant BRI, dengan tiga fitur utama yaitu memonitoring detail transaksi, download laporan settlement, dan user management.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/25/3175259//membeli_tiket_bus-W0Vx_large.jpg
Ini 5 Tips Memilih Tiket Bus yang Aman dan Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/1/3175212//menteri_kebudayaan_ri-ehsB_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Hadiri Kuliah Umum di Timor-Leste, Perkuat Hubungan lewat Diplomasi Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3175134//mitsubishi_destinator_tarik_perhatian_pengunjung_giias_semarang_2025-7zI5_large.jpg
Mitsubishi Destinator Tarik Perhatian Pengunjung GIIAS Semarang 2025, Sukses Lampaui Target Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/11/3175122//alfamidi_family_day_fun_walk-OuAX_large.jpeg
Keseruan Alfamidi Family Day Fun Walk 2025, Jalan Sehat Sambil Pilah Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3175111//bobby_nasution_siapkan_11_langkah_cepat_tekan_inflasi_di_sumut-PkBw_large.jpg
Bobby Nasution Siapkan 11 Langkah Cepat Tekan Inflasi di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/1/3175084//menbud_pm_timor_leste-vJIT_large.jpeg
Dialog bersama Perdana Menteri Timor Leste, Menbud Tegaskan Kerja Sama Kebudayaan Bilateral
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement