Cipta Perdana Lancar Siap Melantai di BEI, Tawarkan Harga Rp105/Saham

JAKARTA - PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) melakukan penawaran umum perdana mulai hari ini. Melalui IPO ini, emiten produsen komponen otomotif membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam pertumbuhan bisnis Perseroan di sektor otomotif, elektronik, dan sanitasi.

Perseroan menawarkan sebanyak 680 juta saham baru, dengan nilai nominal Rp25 per saham, yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp105 per saham. Bersamaan dengan IPO ini, PART juga memberikan waran seri I secara cuma-cuma bagi pemegang saham baru.

Setiap pemegang satu saham baru akan memperoleh satu waran seri I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp110.

Perseroan menunjuk MNC Sekuritas menjadi salah satu Penjamin Emisi Efek yang merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) sebagai penjamin pelaksana emisi efek. MNC Sekuritas menyediakan layanan sekuritas lengkap, termasuk membantu dan mendampingi klien dalam pendanaan pasar modal, misalnya melalui Initial Public Offering (IPO).

Adapun jadwal penawaran PART adalah sebagai berikut:

Tanggal Efektif: 27 Juni 2024

Masa Penawaran Umum: 1 Juli – 3 Juli 2024

Tanggal Penjatahan: 3 Juli 2024

Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 4 Juli 2024

Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 5 Juli 2024

Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I: 5 Juli 2024

Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I:

- Pasar Reguler & Negosiasi: 30 Juni 2026

- Pasar Tunai: 2 Juli 2026