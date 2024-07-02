Daftar Negara dengan Transaksi Judi Online Terbesar di Dunia

JAKARTA – Transaksi judi online di negara ini capai ratusan triliun. Melansir dari London Loves Business, data statistik mengungkap terdapat sepuluh negara yang memiliki tingkat status transaksi judi online tertinggi di dunia pada tahun 2024.

Berikut rincian daftar lengkapnya yang dirangkum Okezone:

1. Amerika Serikat

Siapa sangka, negeri Paman Sam diketahui menduduki peringkat pertama negara dengan transaksi judi online terbesar di dunia. Pada tahun 2024, Amerika Serikat diproyeksikan telah memperoleh pendapatan sebesar USD23,03 miliar (Rp376 triliun). Pertumbuhan negara ini satu setengah kali lebih cepat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan negara lain.

2. Inggris

Negara Inggris menduduki peringkat kedua dengan pendapatan transaksi judi online sebesar Rp13,78 miliar (Rp225 triliun) di tahun 2024. Peningkatan pertumbuhan yang dialami oleh Inggris diperkirakan tergolong pendapatan terendah pada tahun 2024 dengan peningkatan sebesar 7,4%.

3. Australia

Proyeksi pendapatan transaksi judi online di Australia pada tahun 2024 sebesar USD10,14 miliar (Rp165 triliun). Pada tahun 2024 perkiraan pertumbuhan pendapatan di negara kangguru ini akan meningkat sebesar 10,5 % dan pada tahun 2028 meningkat 5,12%.

4. Jepang

Proyeksi pendapatan transaksi judi online di Jepang pada tahun 2024 sebesar USD6,19 miliar (Rp101 triliun). Pada tahun 2024 pendapatannya diproyeksikan sebesar 4,92% pada tingkat tahunan.