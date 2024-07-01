10 Negara Paling Doyan Judi Online, Ada Indonesia?

JAKARTA - Wabah judi online ternyata bukan hanya di Indonesia, tetapi banyak negara dunia. Bahkan sejumlah negara maju menjadi negara dengan transaksi judi online terbesar.

Data Statista mengungkap ada 10 negara dengan transaksi perjudian online teratas dunia pada tahun 2024 ini.

Lantas negara mana saja itu? Berikut daftarnya, melansir London Loves Business, Senin (1/7/2024).

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat menduduki posisi pertama negara dengan transaksi judi online terbesar di dunia. Negeri Paman Sam diproyeksikan memperoleh pendapatan terbesar dari perjudian online pada tahun 2024, dengan USD23,03 miliar atau setara Rp376 triliun.

Di seluruh dunia, perubahan pendapatan dari tahun ke tahun adalah 12,9%, yang berarti pendapatan perjudian online AS tumbuh sekitar satu setengah kali lebih cepat dibandingkan negara lain.

2. Inggris

Di urutan kedua ada Inggris dengan proyeksi pendapatan sebesar USD13,78 miliar atau Rp225 triliun pada tahun 2024. Inggris memiliki jumlah penjudi tertinggi kedua, dengan 27,9% populasinya pernah berjudi online, meskipun Inggris adalah negara dengan pendapatan tertinggi kedua.

Diperkirakan mengalami peningkatan pendapatan terendah keempat tahun ini, dengan perkiraan peningkatan sebesar 7,4% pada tahun 2024. Inggris juga akan mengalami tingkat peningkatan pendapatan terendah keempat antara tahun 2024 dan 2028, dengan tingkat peningkatan pendapatan sebesar 3,84%.

3. Australia

Peringkat ketiga adalah Australia, dengan proyeksi pendapatan USD10,14 miliar atau Rp165 triliun pada 2024. Di belakang Inggris, Australia memiliki jumlah penjudi tertinggi ketiga, dengan 21,1% populasinya pernah ikut serta dalam perjudian online.

Pendapatan dari perjudian online diperkirakan akan tumbuh sebesar 10,5% pada tahun 2024, dan pada tingkat 5,12% hingga tahun 2028.

4. Jepang

Jepang berada di peringkat keempat, dengan proyeksi pendapatan sebesar USD6,19 miliar Rp101 triliun dari perjudian online pada tahun 2024. Ini merupakan peningkatan pendapatan sebesar 12,7% dari perjudian online dari tahun ke tahun, yaitu 0,2% di bawah rata-rata pendapatan dunia setiap tahunnya.

Pendapatannya diproyeksikan tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 4,92% antara tahun 2024 dan 2028, berada di bawah rata-rata dunia sebesar 6,51%. Diperkirakan 7,9% penduduk Jepang akan berjudi online pada tahun 2024, dan akan ada 11,3 juta orang yang ikut serta dalam perjudian online pada tahun 2028.

5. Jerman

Jerman diproyeksikan memperoleh pendapatan tertinggi kelima dari perjudian online pada tahun 2024, dengan USD5,65 miliar atau Rp92 triliun. 10,4% populasi diproyeksikan berjudi online pada tahun 2024, yang merupakan persentase tertinggi keempat belas.

6. Kanada

Di urutan keenam ada Kanada dengan pendapatan USD4,19 miliar atau Rp68 triliun di pasar perjudian online yang diproyeksikan akan dihasilkan pada tahun 2024. Kanada memiliki jumlah penjudi online tertinggi di antara semua negara, dengan 48,6% populasinya diproyeksikan pernah berjudi online pada tahun 2024.