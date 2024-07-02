Advertisement
HOT ISSUE

Masih Ada 25,2 Juta Orang Miskin di Indonesia

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |04:12 WIB
JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa persentase tingkat kemiskinan di Indonesia hingga periode Maret 2024 mengalami penurunan sebesar 0,33% poin dibandingkan tahun lalu.

"Pada Maret 2024 persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang," jelas Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi.

Angka tersebut menurun sebesar 0,33% poin atau berkurang 0,68 juta orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia juga sudah membaik pasca Covid-19. Saat ini jumlahnya lebih rendah dibandingkan pada masa Covid-19.

"Setelah sempat meningkat pada masa pandemi, tingkat kemiskinan terus turun sejak Maret 2021. Adapun pada Maret 2024 sudah lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi," lanjut Imam.

Tingkat kemiskinan di perkotaan hanya menurun sebesar 0,2% poin sedangkan wilayah pedesaan mengalami penurunan lebih besar yaitu sebesar 0,43% poin.

"Jika dibandingkan, masih terjadi disparitas yang cukup lebar antara perkotaan dan perdesaan. Pada Maret 2024 tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 11,79%, sementara di perkotaan 7,09%. Penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan," terang Imam.

