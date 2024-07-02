Harga Obat di Indonesia 500% Lebih Mahal dari Malaysia, Ini Penyebabnya!

Harga Obat di Indonesia 500% Lebih Mahal dibanding Malaysia. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui harga obat di Indonesia bisa tiga hingga lima kali lebih mahal dari Malaysia. Hal ini disebabkan salah satunya karena inefisiensi perdagangan.

"Tadi disampaikan bahwa perbedaan harga obat itu tiga kali, lima kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya. 300% kan, 500%," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin, dikutip dari Antara, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Menkes mengatakan, mahalnya harga obat di Indonesia, tidak serta merta disebabkan oleh pajak, melainkan ada inefisiensi perdagangan.

"Pajak kan gampangnya paling berapa, pajak kan 20 persen, 30 persen, nggak mungkin, bagaimana menjelaskan bedanya 300 persen, 500 persen. Sesudah kita lihat ada itu tadi, inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya, banyaklah masalah tata kelola, pembeliannya," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Oleh karena itu, lanjut Menkes, perlu ada tata kelola lebih transparan untuk mencari kombinasi yang semurah mungkin bagi pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan.