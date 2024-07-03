JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten menggelar aksi korporasi. Mayoritas aksi korporasi hari ini adalah pembayaran dividen.
Setidaknya ada 45 agenda emiten yang tercatat hari ini. Melansir laman BEI, Rabu (3/7/2024), berikut aksi korporasi hari ini.
1. NAYZ
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
2. IDEA
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Idea Indonesia Akademi Tbk
3. GRPM
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Graha Prima Mentari Tbk.
4. BMHS
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Bundamedik Tbk
5. TBIG
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
6. MTEL
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
7. GHON
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk
8. APAI
9. Informasi Rencana Pembelian Kembali seri SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C
10. SMSM
Tanggal DPS Dividen Tunai Selamat Sempurna Tbk
11. IDPR
Tanggal DPS Dividen Tunai PT Indonesia Pondasi Raya Tbk.
12. SSIA
Tanggal DPS Dividen Tunai PT Surya Semesta Internusa Tbk
13. AMFG
Tanggal DPS Dividen Tunai Asahimas Flat Glass Tbk
14. MKPI
Tanggal DPS Dividen Tunai Metropolitan Kentjana Tbk
15. WGSH
Tanggal DPS Dividen Tunai PT Wira Global Solusi Tbk