45 Aksi Korporasi Hari Ini Bertebaran Dividen

Aksi korporasi hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten menggelar aksi korporasi. Mayoritas aksi korporasi hari ini adalah pembayaran dividen.

Setidaknya ada 45 agenda emiten yang tercatat hari ini. Melansir laman BEI, Rabu (3/7/2024), berikut aksi korporasi hari ini.

1. NAYZ

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Hassana Boga Sejahtera Tbk

2. IDEA

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Idea Indonesia Akademi Tbk

3. GRPM

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Graha Prima Mentari Tbk.

4. BMHS

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Bundamedik Tbk

5. TBIG

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

6. MTEL

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

7. GHON

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk

8. APAI

9. Informasi Rencana Pembelian Kembali seri SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C

10. SMSM

Tanggal DPS Dividen Tunai Selamat Sempurna Tbk

11. IDPR

Tanggal DPS Dividen Tunai PT Indonesia Pondasi Raya Tbk.

12. SSIA

Tanggal DPS Dividen Tunai PT Surya Semesta Internusa Tbk

13. AMFG

Tanggal DPS Dividen Tunai Asahimas Flat Glass Tbk

14. MKPI

Tanggal DPS Dividen Tunai Metropolitan Kentjana Tbk

15. WGSH

Tanggal DPS Dividen Tunai PT Wira Global Solusi Tbk