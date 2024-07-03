Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Rugi Rp551 Triliun per Tahun dari Makanan Sisa

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |17:36 WIB
Indonesia Rugi Rp551 Triliun per Tahun dari Makanan Sisa
Indonesia Rugi Rp551 Triliun dari Makanan Sisa (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyoroti soal kerugian Indonesia dari sampah makanan.

Hal ini diungkapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat meluncurkan Peta Jalan & Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045 serta Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045.

“Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, telah tersusun peta jalan dan rencana aksi ekonomi sirkuler, serta peta jalan penurunan susut dan sisa pangan yang diluncurkan pada hari ini,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Green Economy Expo 2024 di Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dengan menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan agar generasi mendatang memperoleh manfaat berkat upaya tersebut.

Karena itu, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju emisi net zero (net zero emission) dilakukan melalui ekonomi hijau yang berlandaskan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan ekonomi hijau, ekonomi sirkular akan mendorong penerapan 9R (Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, dan Recycle) yang mencakup intervensi di seluruh rantai nilai (value chain).

Penerapan ekonomi sirkular yang diterapkan pada lima prioritas, yaitu pangan, elektronik, kemasan plastik, konstruksi, dan tekstil, akan memberikan manfaat.

Beberapa manfaat tersebut adalah peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp638 triliun pada 2030, penciptaan 4,4 juta lapangan kerja hijau dengan 75 persen merupakan tenaga kerja perempuan hingga 2030, hingga kontribusi pada penurunan emisi GRK sebesar 126 juta ton karbondioksida.

Pada sektor pangan, pengendalian susut dan sisa pangan menjadi salah satu strategi intervensi prioritas yang dapat menekan jumlah timbulan sampah sebesar 18-52 persen dibandingkan business as usual pada 2030, mencegah risiko kehilangan ekonomi sekitar Rp231 triliun-Rp551 triliun per tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174854//sampah-4CIA_large.png
3 Syarat Pengelolaan Sampah Jadi Energi Listrik di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/482/3170155//matcha-Vh6K_large.jpg
Viral! Perempuan Ini Anemia Akut Gegara Sering Konsumsi Matcha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/298/3163821//lengkuas-HcMx_large.jpg
Pencernaan Mampet? Coba Pakai Bumbu Dapur Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/320/3163394//investasi-y3Rs_large.jpeg
Investasi 2026 Ditargetkan Rp2.175 Triliun, Naik 14,2 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163305//tumpeng-mCWn_large.jpg
7 Makanan Khas yang Selalu Ada saat Acara 17 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162493//menkeu_sri_mulyani-3DVt_large.jpg
Bappenas Usul ke Sri Mulyani Bentuk Dirjen Keuangan Syariah di Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement