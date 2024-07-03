Kenapa Ditelepon Pinjol Padahal Tidak Meminjam?

JAKARTA – Kenapa ditelepon pinjol padahal tidak meminjam? Masyarakat kerap mengeluh diteror penagih pinjol padahal tidak meminjam.

Naasnya, tidak sedikit dari masyarakat juga yang memilih menggunakan pinjol ilegal. Hal tersebut berkemungkinan memberikan dampak buruk bagi si peminjam, maupun orang-orang terdekat. Bahkan kasus dimana orang yang tidak melakukan peminjam turut menjadi sasaran empuk sehingga di teror, mengapa demikian?

Melansir dari berbagai sumber, alasan utama yang menyebabkan sejumlah orang diteror oleh pinjol karena nomor kontak tersebut dijadikan nomor darurat yang dapat dihubungi oleh si peminjam. Selain itu, kemungkinan pihak pinjol mendapatkan nomor kontak tersebut karena mendeteksi informasi kontak yang dapat dihubungi melalui ponsel si peminjam.

Apabila ada pihak pinjol yang menghubungi atau meneror warganet padahal tidak pernah meminjam, bahkan orang-orang terdekat pun tidak melakukan pinjol maka dapat dipastikan orang yang menghubungi merupakan layanan pinjol ilegal.

Melansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, berikut beberapa langkah yang perlu warganet lakukan apabila kejadian ditelfon pinjol padahal tidak melakukan pinjaman sama sekali, (3/7/2024):

1. Periksa legalitas pinjol yang menghubungi Anda melalui bit.ly/daftarfintechlendingOJK atau kontak OJK 157.

2. Blokir dan abaikan kontak penagih.