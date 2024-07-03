Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Ditelepon Pinjol Padahal Tidak Meminjam?

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |20:02 WIB
Kenapa Ditelepon Pinjol Padahal Tidak Meminjam?
Kenapa ditelepon pinjol padahal tidak pinjam (Foto: Techrepublic)
A
A
A

JAKARTA – Kenapa ditelepon pinjol padahal tidak meminjam? Masyarakat kerap mengeluh diteror penagih pinjol padahal tidak meminjam.

Naasnya, tidak sedikit dari masyarakat juga yang memilih menggunakan pinjol ilegal. Hal tersebut berkemungkinan memberikan dampak buruk bagi si peminjam, maupun orang-orang terdekat. Bahkan kasus dimana orang yang tidak melakukan peminjam turut menjadi sasaran empuk sehingga di teror, mengapa demikian?

Melansir dari berbagai sumber, alasan utama yang menyebabkan sejumlah orang diteror oleh pinjol karena nomor kontak tersebut dijadikan nomor darurat yang dapat dihubungi oleh si peminjam. Selain itu, kemungkinan pihak pinjol mendapatkan nomor kontak tersebut karena mendeteksi informasi kontak yang dapat dihubungi melalui ponsel si peminjam.

Apabila ada pihak pinjol yang menghubungi atau meneror warganet padahal tidak pernah meminjam, bahkan orang-orang terdekat pun tidak melakukan pinjol maka dapat dipastikan orang yang menghubungi merupakan layanan pinjol ilegal.

Melansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, berikut beberapa langkah yang perlu warganet lakukan apabila kejadian ditelfon pinjol padahal tidak melakukan pinjaman sama sekali, (3/7/2024):

1. Periksa legalitas pinjol yang menghubungi Anda melalui bit.ly/daftarfintechlendingOJK atau kontak OJK 157.

2. Blokir dan abaikan kontak penagih.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement