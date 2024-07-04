Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Viral Influencer Ahmad Rafif Gagal Bayar Rp71 Miliar, Ini Kata BEI

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |17:17 WIB
Viral Influencer Ahmad Rafif Gagal Bayar Rp71 Miliar, Ini Kata BEI
BEI pastikan influencer saham AFR bukan jebolan incubator (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Viral influencer saham Ahmad Rafif Raya (AFR) diduga gagal mengelola dana investasi yang diperkirakan mencapai Rp71 miliar. Kabar ini ramai dibahas investor di berbagai platform.

Menanggapi ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan influencer AFR bukan merupakan bagian dari alumni program influencer incubator.

Sementara influencer incubator merupakan program BEI yang memberikan edukasi bagi seorang influencer yang secara konsisten membahas topik pasar modal.

“Iya, berdasarkan data kami, dia(Afif Raya) bukan,” kata Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2024).

Sebelumnya viral di media sosial AFR dengan akun Instagram @waktunyabelisaham menjadi perbincangan di media sosial terkait dugaan kesalahan dalam pengelolaan investasi.

Halaman:
1 2
