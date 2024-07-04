Ternyata Ini Alat yang Dipakai DC Pinjol Ilegal untuk Meneror Galbay

JAKARTA - Ternyata ini alat yang dipakai dc pinjol ilegal untuk meneror galbay. Pasalnya, ada beberapa perusahaan pinjaman online atau pinjol menggunakan debt collector untuk menagih utang kepada nasabah.

Apalagi, ada berbagai alat yang sering dibawa serta digunakan oleh penagih utang kepada nasabah. Lantas alat seperti apa?

Ternyata ini alat yang dipakai dc pinjol ilegal untuk meneror galbay yakni menggunakan telepon seluler. Biasanya mereka menghubungi nasabah yang gagal bayar (galbay).

Selain itu ada alat yang dibawa dari China. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus pada Bareskrim Polri Brigjen Polisi Helmy Santika.

Dia mengatakan alat tersebut dinamakan Pool Modem yang berasal dari negara China dan dibawa ke Indonesia.

Pool Modem tersebut, bisa diisi 30-62 simcard dan aktif secara bersamaan, lalu digunakan oleh desk collector untuk mengirim SMS blast tawaran pinjaman online hingga menyebar fitnah nasabahnya ke nomor lain.

"Alat ini biasa digunakan oleh desk collector untuk mengirim SMS blast ke masyarakat dan menebar teror," tuturnya.

Helmy menjelaskan bahwa alat Pool Modem itu dibawa langsung oleh buronan berinisial ZJ dari negara asalnya ke Indonesia. Kemudian, buronan ZJ merekrut dan melatih karyawan menggunakan alat tersebut.

Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, desk collection berperan sebagai penagih, sementara operator SMS blasting penyebar promosi pinjaman online ilegal.

“SMS blasting merupakan salah satu modus yang dilakukan oleh pinjol ilegal sebagai sarana promosi ataupun untuk menagih utang. Saat ini orang-orangnya dalam pengembangan dan pendalaman untuk ke jaringan lain atau sindikasi lain,” katanya.