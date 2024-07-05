Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Produksi Perikanan Indonesia 25 Juta Ton, Terbesar di Dunia!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |08:43 WIB
Produksi Perikanan Indonesia 25 Juta Ton, Terbesar di Dunia!
Wapres Maruf Amin soal Produksi Ikan di Indonesia. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan bahwa produksi perikanan Indonesia di tahun 2023 mencapai 25 juta ton. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah produsen ikan terbesar di Dunia.

"Pada tahun 2023, produksi perikanan Indonesia tercatat hampir 25 juta ton. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen ikan terbesar di dunia," kata Wapres pada Konferensi dan Expo Asian-Pacific Aquaculture 2024 di Grand City Convention dan Exhibition Hall Surabaya, Jawa Timur, dikutip Jumat (5/7/2024).

Wapres mengatakan hal ini membuktikan Indonesia sebagai negara maritim memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik dan dunia, baik melalui sektor perikanan tangkap dan budidaya.

"Potensi yang besar ini tentunya perlu dioptimalkan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian," ujar Wapres.

Di sisi lain, Wapres mendorong agar Indonesia tetap perlu mengembangkan produksi dan investasi pada budidaya perikanan. Pada tahun 2022, rumput laut sebagai salah satu komoditas budidaya perikanan menguasai 44,5% total ekspor dunia dan menjadikan Indonesia negara pengekspor rumput laut terbesar di dunia.

