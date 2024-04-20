Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Raja Ikan Tuna Dunia

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |22:05 WIB
RI Raja Ikan Tuna Dunia
RI Produsen Ikan Tuna Terbesar Dunia. (Foto: Okezone.com/KKP)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia menjadi produsen tuna terbesar dunia. Bahkan tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan 2024 sebagai tahun tuna untuk Indonesia.

Dilansir dari Instagram KKP, Rabu (17/4/2024), statistik produksi tuna Indonesia terus meningkat secara signifikan. Pada 2017 produksi tuna berada di angka 229.481 ton dan terus naik hingga menyentuh angka 343.393 ton di tahun 2021.

Begitu juga dengan pasar komoditas makanan laut yang berpeluang pasar tinggi. Bahkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memperkirakan pasar komoditas makanan laut akan menyentuh USD730 miliar pada 2030.

Namun, sangat disayangkan karena Indonesia belum bisa melakukan proses budidaya ikan tuna di tengah permintaan pasar yang begitu tinggi. Padahal penangkapan ikan dengan jumlah yang terlalu besar dapat merusak ekosistem laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri berharap terjadinya peningkatan konsumsi tuna dalam negeri dan peningkatan pangsa pasar tuna nasional serta internasional dalam tahun tuna ini.

Halaman:
1 2
