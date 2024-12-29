Stok dan Harga Ikan Stabil Jelang Penghujung 2024

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin stok dan harga ikan tetap stabil menjelang tahun baru 2025.

1. Ketersediaan Ikan

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif menjamin bahwa ketersediaan ikan bagi masyarakat terkendali dan cukup.

Berdasarkan data produksi perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, pada Desember 2024 mencapai 22.850 ton yang didominasi ikan cakalang madidihang, tuna mata besar, cumi-cumi, layang dan tongkol.

2. Harga Ikan

Adapun rata-rata harga ikan dominan per kilogram yang didaratkan pada bulan Desember untuk ikan cakalang Rp16.000, ikan madidihang Rp21.000, tuna mata besar Rp20.000, cumi-cumi Rp90.000, layang Rp13.000, dan tongkol Rp13.000.

“Kami perkirakan untuk kebutuhan natal dan tahun baru masih terkendali dan tercukupi,” ujarnya.