Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Masa Kerja Satgas BLBI Diperpanjang hingga 2025, Jokowi Masih Berburu Aset Obligor

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |14:34 WIB
Masa Kerja Satgas BLBI Diperpanjang hingga 2025, Jokowi Masih Berburu Aset Obligor
Satgas BLBI sita aset obligor (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Menko Polhukam Hadi Tjahjanjto memastikan masa kerja Satgas BLBI akan diperpanjang hingga 2025. Hadi mengatakan hal itu dilakukan lantaran hingga saat ini Satgas BLBI belum mencapai target pengambilalihan aset senilai Rp110,45 triliun.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak aset-aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari Satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalah yang di kita lakukan ya terhadap obligor maupun debiturnya," jelas Hadi dalam konferensi pers Acara Serah Terima dan Penetapan Status Penggunaan Aset Properti Eks BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Diungkapkan Hadi, saat ini pihaknya tengah menyiapkan rancangan aturan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan oleh para obligor dan debitur.

"Untuk melanjutkan hasil kerja Satgas BLBI, saat ini sedang disiapkan perancangan Perpres yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai Kementerian Lembaga Untuk menuntaskan hak tadi negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/470/3116946/menteri_ara-7gWF_large.jpg
Prabowo Bidik Lahan Eks BLBI untuk Bangun Rumah MBR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083454/aset-blbi-bakal-dibangun-program-3-juta-rumah-4wZkiNRBXE.jpeg
Aset BLBI Bakal Dibangun Program 3 Juta Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/470/3072542/satgas-blbi-sita-3-tanah-debitur-senilai-rp105-miliar-ini-pemiliknya-tgXcQxrBTn.jpg
Satgas BLBI Sita 3 Tanah Debitur Senilai Rp105 Miliar, Ini Pemiliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3062109/7-fakta-buronan-blbi-marimutu-sinivasan-ditangkap-hingga-punya-utang-hampir-rp100-triliun-WGx8HUYaLi.png
7 Fakta Buronan BLBI Marimutu Sinivasan Ditangkap hingga Punya Utang Hampir Rp100 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061076/utang-marimutu-sinivasan-bos-texmaco-ke-negara-hampir-rp100-triliun-eAlXNUyZ9W.jpeg
Utang Marimutu Sinivasan Bos Texmaco ke Negara Hampir Rp100 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3060953/detik-detik-penangkapan-buronan-blbi-bos-texmaco-marimutu-sinivasan-Cq6PcUbaCS.png
Detik-Detik Penangkapan Buronan BLBI Bos Texmaco Marimutu Sinivasan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement