HUT ke-79 RI, Lapangan Upacara di IKN Bisa Tampung 8.000 Orang

JAKARTA – Pemerintah merampungkan pembangunan lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kapasitas tampung lapangan upacara di IKN mencapai 8.000 orang, baik untuk tamu undangan, petugas upacara, dan peserta upacara.

"Bahkan bisa 8 ribu, tinggal jumlahnya berapa yang akan diundang. Jadi ada dua, ada undangan, ada petugas upacara. Tapi kalau secara total kita bisa 8 ribu," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, Jumat (5/7/2024).

Lebih jauh, Danis menjelaskan saat ini Kementerian terus mengejar penyelesaian sarana dan prasarana dasar di IKN yang akan mendukung penyelenggaraan HUT RI di IKN. Beberapa proyek yang ditargetkan rampung sebelum penyelenggaraan HUT RI di IKN misalnya Gedung Sekretariat Presiden, Kawasan Istana, Kantor Kementerian Koordinator, Sumbu Kebangsaan, memorial park, hingga beranda nusantara.

Bangunan gedung yang targetnya akan rampung dikerjakan pada bulan Juli ini nantinya akan menjadi dukungan akomodasi bagi para petugas upacara di IKN. Misalnya gedung Kantor Kemenko, yang akan digunakan untuk para petugas upacara.