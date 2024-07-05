Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

HUT ke-79 RI, Lapangan Upacara di IKN Bisa Tampung 8.000 Orang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |20:58 WIB
HUT ke-79 RI, Lapangan Upacara di IKN Bisa Tampung 8.000 Orang
Persiapan upacara 17 Agustus di IKN sudah matang (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah merampungkan pembangunan lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kapasitas tampung lapangan upacara di IKN mencapai 8.000 orang, baik untuk tamu undangan, petugas upacara, dan peserta upacara.

"Bahkan bisa 8 ribu, tinggal jumlahnya berapa yang akan diundang. Jadi ada dua, ada undangan, ada petugas upacara. Tapi kalau secara total kita bisa 8 ribu," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, Jumat (5/7/2024).

Lebih jauh, Danis menjelaskan saat ini Kementerian terus mengejar penyelesaian sarana dan prasarana dasar di IKN yang akan mendukung penyelenggaraan HUT RI di IKN. Beberapa proyek yang ditargetkan rampung sebelum penyelenggaraan HUT RI di IKN misalnya Gedung Sekretariat Presiden, Kawasan Istana, Kantor Kementerian Koordinator, Sumbu Kebangsaan, memorial park, hingga beranda nusantara.

Bangunan gedung yang targetnya akan rampung dikerjakan pada bulan Juli ini nantinya akan menjadi dukungan akomodasi bagi para petugas upacara di IKN. Misalnya gedung Kantor Kemenko, yang akan digunakan untuk para petugas upacara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement