Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan Banyak Orang Kecanduan Gunakan Paylater

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |22:08 WIB
Ternyata Ini Alasan Banyak Orang Kecanduan Gunakan Paylater
Ternyata Ini Alasan Banyak Orang Kecanduan Gunakan Paylater. (Foto: okezone.com/Kredivo)
A
A
A

JAKARTA – Ternyata ini alasan banyak orang kecanduan gunakan payLater yang perlu masyarakat ketahui.

Apalagi seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini, membuat segala kebutuhan atau keperluan menjadi semakin bertambah. Tidak sedikit dari masyarakat pun yang juga membutuhkan waktu yang cepat dan instan untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari.

Ketersediaan aplikasi layanan belanja secara online (e-commerce) juga semakin bertambah, seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, BliBli dan lain-lain. Setiap aplikasi belanja online dipastikan memiliki fitur pembayaran yang bervariasi. Bahkan, mereka juga menyediakan fitur bayar nanti, seperti salah satu contohnya PayLater.

Fitur PayLater semakin banyak digunakan dan digemari di Indonesia, terutama di kalangan muda gen Z. Fitur tersebut mempermudah siapapun penggunanya untuk mendapatkan barang atau keperluan yang diinginkan secara instan.

Berikut beberapa alasan mengapa banyak orang kecanduan gunakan payLater yang dirangkum oleh tim Okezone, (1/7/2024):

1. Pengajuan yang Mudah

Pengajuan aplikasi PayLater terbilang cukup mudah dan cepat apabila dibandingkan dengan fitur pengajuan kartu kredit yang lain. Proses pengajuan aplikasi tersebut hanya membutuhkan 15 menit saja.

2. Terkoneksi dengan Banyak Merchant Online dan Offline

Aplikasi PayLater kerap digunakan di sejumlah merchant online maupun offline. Maka dari itu kebanyakan dari masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut karena kemudahan untuk diakses di berbagai toko.

3. Suku Bunga 0%

PayLater memberikan keunggulan yang jarang dimiliki di kartu kredit lain, yaitu memiliki suku bunga 0%. PayLater tidak akan memberatkan penggunanya pada saat melakukan transaksi atau melakukan cicilan tagihan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149343/rupiah-9P71_large.jpeg
Dapat Ajakan Investasi Modal Rp1 Juta Untung Rp5 Juta dalam Seminggu? Jangan Langsung Percaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement