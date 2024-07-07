Ternyata Ini Alasan Banyak Orang Kecanduan Gunakan Paylater

Ternyata Ini Alasan Banyak Orang Kecanduan Gunakan Paylater. (Foto: okezone.com/Kredivo)

JAKARTA – Ternyata ini alasan banyak orang kecanduan gunakan payLater yang perlu masyarakat ketahui.

Apalagi seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini, membuat segala kebutuhan atau keperluan menjadi semakin bertambah. Tidak sedikit dari masyarakat pun yang juga membutuhkan waktu yang cepat dan instan untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari.

Ketersediaan aplikasi layanan belanja secara online (e-commerce) juga semakin bertambah, seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, BliBli dan lain-lain. Setiap aplikasi belanja online dipastikan memiliki fitur pembayaran yang bervariasi. Bahkan, mereka juga menyediakan fitur bayar nanti, seperti salah satu contohnya PayLater.

Fitur PayLater semakin banyak digunakan dan digemari di Indonesia, terutama di kalangan muda gen Z. Fitur tersebut mempermudah siapapun penggunanya untuk mendapatkan barang atau keperluan yang diinginkan secara instan.

Berikut beberapa alasan mengapa banyak orang kecanduan gunakan payLater yang dirangkum oleh tim Okezone, (1/7/2024):

1. Pengajuan yang Mudah

Pengajuan aplikasi PayLater terbilang cukup mudah dan cepat apabila dibandingkan dengan fitur pengajuan kartu kredit yang lain. Proses pengajuan aplikasi tersebut hanya membutuhkan 15 menit saja.

2. Terkoneksi dengan Banyak Merchant Online dan Offline

Aplikasi PayLater kerap digunakan di sejumlah merchant online maupun offline. Maka dari itu kebanyakan dari masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut karena kemudahan untuk diakses di berbagai toko.

3. Suku Bunga 0%

PayLater memberikan keunggulan yang jarang dimiliki di kartu kredit lain, yaitu memiliki suku bunga 0%. PayLater tidak akan memberatkan penggunanya pada saat melakukan transaksi atau melakukan cicilan tagihan.